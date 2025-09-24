Andy Roddick: «Federer a gâché ma vie durant une décennie»

Moment confession entre les deux anciennes gloires du tennis, Andy Roddick et Roger Federer. L'Américain a eu des mots forts pour décrire la concurrence avec le Bâlois durant leur carrière. Avec humour et sans amertume.

Roger Federe et Andy Roddick se sont régulièrement affrontés, comme ici en 2009, à Wimbledon. Photo: Icon Sports Wire

Andy Roddick et Roger Federer se sont toujours appréciés, et l'un de leurs duels reste aujourd'hui encore au Panthéon des plus belles confrontations du tennis. Le 5 juillet 2009, Roger Federer remporte un match d'anthologie en finale de Grand Chelem: 16-14 lors d’un cinquième set long d’une heure et trente-cinq minutes. Il récupère alors la place de numéro 1 mondial et inflige un coup immense à son adversaire, Andy Roddick.

Des défaites à en faire des cauchemars

Cette défaite n'est pas la seule à rester en travers de la gorge de l'Américain, des années plus tard. Beau joueur, Andy Roddick (ex-no 1 mondial) en parle aujourd'hui avec le sourire, lui qui a toujours témoigné d'un énorme respect pour le joueur bâlois, invité dans son podcast à parler tennis. « Il a toujours des cheveux impeccables », a-t-il commencé par taquiner.

Au total, Roger Federer a remporté 21 des 24 confrontations entre les deux hommes. Andy Roddick a, qui plus est, été battu à quatre reprises… en finale de Grand Chelem. « Tu as ruiné ma vie pendant une décennie, mais quand je t’ai vu avec Nadal et Djokovic lors de cette cérémonie, j’étais ému », a-t-il lâché en référence à la retraite de « RF », annoncée un soir de septembre 2022.

Roger Federer a toujours été discret sur ses blessures

Durant cette entrevue, les deux anciens joueurs ont évoqué les blessures. Andy Roddick a la particularité de n'avoir jamais abandonné lors d'un match officiel. « Une de mes statistiques préférées en tennis, au passage », clame l'Américain de 43 ans.

Roger Federer, lui, avait un rapport aux blessures différent de celui des autres joueurs du circuit, notamment en matière de communication. « J'étais le genre de joueur qui considérait que mon adversaire, les médias ou le reste du monde n'avaient pas à savoir quoi que ce soit à propos de mes blessures. C'était aussi une façon de me protéger. D'autres, comme Rafa, étaient beaucoup plus transparents à ce sujet. Avec du recul, difficile à dire ce qui était le mieux. Chacun gère à sa façon. »

Même en dehors du court, ils entretiennent toujours un très bon rapport, et ce malgré l'enjeu sportif qui a longtemps pris le dessus par le passé.