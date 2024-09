Stan Wawrinka repart au bas de l'échelle

Blick Sport

Photo: keystone-sda.ch

Stan Wawrinka, c’est l’histoire d’un joueur au mental d’acier, capable de triompher en Grand Chelem à trois reprises. Mais ces moments de gloire semblent aujourd'hui bien loin. La réalité de ces dernières saisons est cruelle: à 39 ans, Wawrinka est en quête de sa meilleure forme après de multiples blessures, notamment une opération au genou qui a sérieusement ralenti sa carrière.

Participer à un tournoi Challenger, l’antichambre du circuit ATP, n’a rien de nouveau pour le Vaudois puisqu'il s'agit de son troisième de l'année après Aix-en-Provence et Bordeaux au printemps. Il n'avait passé qu'un tour lors du premier tournoi avant d'être éliminé au premier tour en Gironde. En 2020 et 2022, il avait utilisé ce tremplin pour se relancer après plusieurs blessures.

Ses problèmes physiques l’ont peu à peu éloigné des sommets. Depuis 2017, année de sa finale à Roland-Garros, le natif de Lausanne n’a plus jamais atteint un tel niveau. Ces dernières saisons, les performances de Wawrinka n’ont cessé de décliner, et malgré quelques éclats sporadiques, il peine à retrouver le rythme du circuit principal.

Un chant du cygne?

Le tournoi de Saint-Tropez, avec son ambiance plus intime et un niveau de compétition moins relevé que les Masters ou les Grands Chelems, pourrait lui offrir une plateforme pour engranger des victoires et, peut-être, quelques points au classement ATP. Mais il reste à voir si Wawrinka peut encore se remettre en selle suffisamment pour rivaliser avec les meilleurs.

La question que se posent de nombreux observateurs est simple: Stan Wawrinka peut-il encore revenir au plus haut niveau? Ou ce type de tournoi, loin des projecteurs, symbolise-t-il un dernier chapitre pour un joueur qui a déjà tout prouvé?