Belle performance de Simona Waltert à Abou Dhabi

Simona Waltert (WTA 94) a signé une performance de choix lundi au 1er tour du WTA 500 d'Abou Dhabi. La Grisonne a battu la 62e joueuse mondiale Daria Kasatkina 7-6 (7/5) 3-6 6-4 en 2h45.
Publié: 13:18 heures
Alors certes, Daria Kasatkina n'est plus que l'ombre de la joueuse qui figurait encore dans le Top 10 en janvier 2025 et avait alors atteint les 8es de finale de l'Open d'Australie. La néo-Australienne n'a ainsi gagné qu'un seul match en désormais quatre tournois disputés cette saison.

Mais Simona Waltert est allée chercher cette victoire, sa première sur le circuit principal (WTA 250 ou plus) depuis juillet 2025 et le tournoi d'Iasi où elle avait atteint les quarts de finale. Dos au mur à 4-2 en faveur de son adversaire dans la manche finale, elle a empoché les quatre derniers jeux du match.

La Grisonne de 25 ans aurait parfaitement pu craquer dans cette partie. Elle avait en effet le match en main à 7-6 3-1, alors qu'elle s'était retrouvée menée 4/1 dans le jeu décisif. Elle a heureusement su se ressaisir à 2-4 dans le troisième set, après avoir pourtant perdu 9 des 11 jeux précédents.

Cette victoire permettra à Simona Waltert de gagner une quinzaine de places dans la hiérarchie et d'améliorer son meilleur classement, une 86e place jusqu'ici. Elle défiera en 8e de finale la Danoise Clara Tauson, exemptée de 1er tour en sa qualité de tête de série no 3 du tableau.

La joueuse la mieux classée présente à Abou Dhabi est la St-Galloise Bencic (WTA 9), qui avait cueilli l'an dernier aux Emirats arabes unis son premier titre depuis sa maternité. La championne olympique affrontera la Britannique Sonay Kartal (WTA 61) pour son entrée en lice au 2e tour.

