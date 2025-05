Novak Djokovic disputera à nouveau le Geneva Open

Novak Djokovic fera son retour au Parc des Eaux-Vives. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Blick Sport

Un an après avoir surpris tout le monde en s’alignant pour la première fois au Gonet Geneva Open, Novak Djokovic remet ça, comme l'annoncent ce vendredi matin les organisateurs. Le numéro six mondial, au bénéfice d'une wild card, participera à nouveau au tournoi genevois, du 17 au 24 mai.

En 2024, sa présence avait électrisé le Parc des Eaux-Vives. Malgré une défaite en demi-finale contre Tomáš Macháč (6-4, 0-6, 6-1), Djokovic avait salué la qualité de l’accueil et la beauté du cadre genevois. Un an plus tard, le Serbe revient avec une ambition intacte: retrouver du rythme avant Roland-Garros (25 mai au 8 juin), où il visera un possible 25e titre du Grand Chelem.

Début d'année compliqué pour le Serbe

Ce retour marque aussi un signal fort. À l’approche de ses 38 ans, qu’il fêtera le 22 mai, Djokovic continue d’adapter son calendrier avec précision. Après un début de saison mitigé avec plusieurs éliminations prématurées (16es de finale à Monte-Carlo, au 2e tour à Miami), il choisit Genève pour espérer monter en puissance, dans un tournoi qui gagne en prestige à chaque édition. Pour les organisateurs, c’est un nouveau coup d’éclat. Pour les fans suisses, la promesse d’un spectacle rare avec la présence de 17 des 50 meilleurs joueurs mondiaux.

Outre le Serbe, seront notamment présents à Genève: Taylor Fritz (USA/ATP 4), Casper Ruud (NOR/ATP 15), vainqueur en 2024, Grigor Dimitrov (BUL/ATP 16) ou encore Tomas Machac (CZE/ATP 20).