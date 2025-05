À Herning, Christophe Cerf (à dr.) fait équipe avec son consultant, Geoffrey Vauclair. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Tu peux venir de l'autre côté, sinon je ne t'entendrai pas.» Cela ne se remarque évidemment pas au premier coup d'œil, mais Christophe Cerf vit au quotidien avec un problème d'audition. Après deux ans de galère et de doutes, le Jurassien est de retour au micro de l'équipe de Suisse puisqu'il a été choisi pour commenter la Nati pour deux saisons. «C'est une superbe revanche pour moi, précise-t-il. Il y a quelques mois, je ne savais même pas si je retravaillerais un jour. On m'avait dit que je devrais peut-être tout arrêter.»

Mais que lui est-il arrivé? «J’ai l’oreille interne qui a complètement déconnecté à droite lors d’un vol en avion en rentrant de l’Euro. Lorsque nous nous sommes posés à Genève, je n’entendais plus rien. Il y a eu des problèmes d'équilibre assez importants.» Des mois de traitement l'ont aidé... momentanément. «Après de nombreuses injections de cortisones pour réactiver le fonctionnement interne de l'oreille, c'est un peu revenu. Mais après quelques mois, c'était reparti.»

Durant tout ce temps, il ne pouvait plus travailler. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à se nourrir de sa passion: le sport en général et le hockey en particulier. «J'ai toujours gardé mon abonnement au HC Ajoie et j'ai vu beaucoup de matches pour mon plaisir.» Passionné de sport, il n'est d'ailleurs pas rare de croiser Christophe Cerf sur des manifestations alors qu'il n'y est pas envoyé professionnellement. «J’ai vu énormément de matchs parce que c’était finalement mon oxygène pour continuer à avancer.»

Pouvoir retravailler est donc un soulagement pour lui. Mais le journaliste n'est pas là pour se plaindre ou pour que l'on s'apitoie sur son sort. Au contraire. «C'est un bonheur incroyable de me retrouver ici», s'enthousiasme-t-il. Au début des années 2000, il avait déjà commenté la Nati.

L'oreille? Pas un problème pour commenter

C'est donc tout naturellement qu'il a posé sa candidature pour commenter l'équipe de Suisse lorsque le poste a été mis au concours. «Quand il y a eu cette place, j’ai reçu pas mal de messages de gens qui me disaient ‘ah bah c’est une bonne occasion, tu peux revenir au hockey’. C’est un peu ce qui m’a incité à me dire pourquoi pas tenter l’expérience et puis on verra bien.» Il a finalement été choisi pour les deux prochaines saisons avec, à la clé le Mondial en Suisse et les Jeux olympiques. «Si j'avais dû écrire l'histoire d'un retour parfait pour moi, c'est précisément celle que j'aurais voulu raconter.»

Par chance, ses problèmes auditifs ne l'empêchent pas de commenter. Casque vissé sur les oreilles, il peut se mettre dans sa bulle. «C'est plus contraignant en société ou lorsque je suis dans une pièce bruyante, raconte-t-il. À table, je dois toujours faire en sorte de me positionner à un endroit où il n'y a personne à ma droite, sinon je ne vais pas l'entendre. Ce sont des petites choses comme cela auxquelles je dois faire attention. Globalement, je ne suis pas des plus à l'aise lorsqu'il y a beaucoup de monde.»

«J'espère que Geoffrey ne déteindra pas sur moi»

Pour l'épauler, c'est Geoffrey Vauclair qui s'assied à ses côtés dans le costume du consultant pour former un duo à 100% jurassien. «On me dit que je n'ai pas trop d'accent, rigole Christophe Cerf. Mais lorsque je côtoie des gens de ma région, il a tendance à revenir. J'espère que Geoffrey ne déteindra pas sur moi (rires)».

Jusqu'en 2009, à l'époque où il commentait l'équipe de Suisse de hockey, Christophe Cerf faisait équipe avec Larry Huras, un sacré personnage dans le milieu. «Le fait qu'il y a eu plus de quinze ans qui se sont écoulés va faire en sorte que je ne cherche pas à recréer la même chose avec Geoffrey que ce que nous faisions avec Larry. Nous allons vraiment commencer quelque chose de nouveau.»

Lorsque le téléphone de Geoffrey Vauclair a sonné et que Christophe Cerf lui a proposé de l'accompagner, la décision a été prise en un instant. «Ma réponse? J'ai directement dit oui... et après j'ai regardé si j'arrivais à m'arranger pour y aller (rires).» Âgé aujourd'hui de 48 ans, il avait disputé un Mondial en tant que joueur, c'était en 1998. «Quand tu as une telle opportunité, cela ne se refuse pas, précise-t-il. C'est beaucoup de pression, car je sais que les gens ont beaucoup d'attentes. Mais je sais d'expérience que je suis meilleur si je ne stresse pas.»

Le binôme a déjà pu commenter quelques matches ensemble lors de la fin de la préparation. De quoi créer quelques automatismes avant le début des choses sérieuses ce vendredi contre la République tchèque (16h20, en direct sur Blick et sur la RTS). «C'est Christophe qui a le rôle principal, détaille Geoffrey Vauclair, fidèle à son habitude de joueur d'équipe. Moi, je suis là pour lui apporter ce que je vois sur la glace.» Une chose est sûre: Si l'ouïe n'est pas parfaite, l'entente, elle, est excellente.