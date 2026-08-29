Roger Federer sera intronisé en grande pompe au Hall of Fame du tennis, dans la nuit de samedi à dimanche à Newport. Mais pourquoi seulement maintenant?

Marco Pescio

Pour cette journée particulière de novembre dernier, Roger Federer avait choisi le Centre national de formation de Bienne. Dans les locaux de Swiss Tennis, entouré d’une trentaine de jeunes talents, le «Maestro» avait reçu l’une des plus belles consécrations de son immense carrière: par visioconférence, il avait appris officiellement son intronisation au Tennis Hall of Fame.

De nombreuses légendes de son sport – de Billie Jean King à Rod Laver, en passant par Boris Becker – avaient alors tenu à féliciter une nouvelle fois le Bâlois pour son exceptionnelle carrière. Vingt titres du Grand Chelem, 310 semaines passées au sommet du classement mondial, 103 titres remportés sur le circuit et un style de jeu devenu iconique: son palmarès et son empreinte sur le tennis ne laissaient évidemment aucun doute.

Cette annonce était surtout une invitation solennelle à la cérémonie d’intronisation. Neuf mois plus tard, le grand moment est arrivé: Roger Federer sera officiellement introduit au Tennis Hall of Fame dans la nuit de samedi à dimanche, à 0h30, heure suisse, à Newport, Rhode Island.

Pourquoi seulement maintenant?

D’anciens adversaires comme Andy Roddick, Marat Safin ou Lleyton Hewitt y ont déjà trouvé leur place pour l’éternité. Mais le nom de Roger Federer n’y figure pas encore. Pas plus que ceux des deux autres membres du «Big 3», Rafael Nadal et Novak Djokovic.

La raison tient aux règles d’admission. Pour être éligible au Tennis Hall of Fame de Newport, situé sur la célèbre Bellevue Avenue, un joueur ou une joueuse ne doit plus avoir exercé d’activité significative sur les circuits ATP ou WTA depuis au moins cinq ans.

Roger Federer n’a officiellement annoncé sa retraite qu’en septembre 2022. Sa dernière participation à une compétition officielle remontait toutefois à juillet 2021. Son quart de finale perdu à Wimbledon contre le Polonais Hubert Hurkacz (3-6, 6-7, 0-6) avait alors marqué la fin de sa carrière en Grand Chelem et, de fait, sa dernière apparition dans un tournoi officiel.

Sa participation à la Laver Cup, un an plus tard, n’entre pas en ligne de compte. Le Bâlois y avait fait ses adieux lors d’un match de double disputé aux côtés de Rafael Nadal.

Autrement dit, Roger Federer a été intronisé dès qu’il était possible de le faire. Rafael Nadal, lui, ne pourra être éligible qu’en 2029. Quant à Novak Djokovic, il est toujours en activité.

Que faut-il de plus?

Roger Federer remplit sans peine les autres critères: avoir obtenu d’excellents résultats au plus haut niveau au cours des vingt années précédant son admission, et être un joueur faisant preuve d’une grande intégrité, de fair-play et d’une bonne moralité. Les 75% de voix minimums requis lors du vote du comité, composé de journalistes de tennis du monde entier, ne posaient pas non plus de problème.

Que signifie cette intronisation?

«À Newport, on ne trouve que des personnes qui ont réellement marqué l’histoire du tennis de manière durable», explique Heinz Günthardt, expert de tennis pour Blick. «Il va sans dire que Roger en fait partie». Pour le capitaine suisse de la Billie-Jean-King-Cup et ancien joueur professionnel, qui a suivi Roger Federer tout au long de sa carrière en tant que commentateur pour la télévision suisse, la nomination de Roger Federer est «une simple formalité»: « Ce qui sera en revanche passionnant, c’est de voir comment les organisateurs rendront hommage à un joueur aussi titré et aussi respecté dans le monde entier que lui.» Hein Günthardt serait surpris que Roger Federer ne se voie pas attribuer une place spéciale dans la «Hall of Famers Gallery»: «Dans le débat sur le plus grand joueur de tous les temps, il existe différentes réponses possibles – selon le point de vue et les critères pris en compte. Mais une chose est sûre: en matière d’élégance et de légèreté, Roger Federer est inégalé.»

Comment la Suisse est-elle représentée à Newport?

272 grands noms du tennis figurent désormais sur la liste. Roger Federer n’est que le deuxième Suisse à se voir accorder cet honneur. C’est Martina Hingis qui a joué le rôle de pionnière pour la Suisse dans ce domaine. La quintuple vainqueure de tournois du Grand Chelem est membre du Tennis Hall of Fame depuis 2013. Et Heinz Günthardt est convaincu qu’un autre Suisse viendra bientôt la rejoindre: «Stan Wawrinka y parviendra lui aussi. C’est tout à fait clair.» Le triple vainqueur de tournois du Grand Chelem mettra un terme à sa carrière à la fin de l’année et serait donc éligible – selon l’interprétation – en 2031 ou 2032.

Comment se déroule la cérémonie?

Après quelques apparitions en marge de l’US Open, à New York, Roger Federer prendra la direction de Newport, à quelque 230 kilomètres plus au nord. Là aussi, le Bâlois a récemment ressorti sa raquette à l’occasion d’un match d’exhibition.

Samedi soir, heure locale, il troquera définitivement sa tenue de tennis pour un costume afin d’assister à la cérémonie organisée sur le mythique Horseshoe Court. Roger Federer y sera intronisé aux côtés de l’Américaine Mary Carillo, elle aussi honorée à Newport, et devra se plier à un discours.