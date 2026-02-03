Henry Bernet est forfait pour la Coupe Davis face à la Tunisie vendredi et samedi à Bienne. Blessé au pied, il est remplacé par Mika Brunold, 21 ans, qui obtient sa première sélection.

Henry Bernet absent de la Coupe Davis pour blessure au pied

ATS Agence télégraphique suisse

Henry Bernet doit faire l'impasse sur la rencontre de Coupe Davis face à la Tunisie, vendredi et samedi à Bienne. Le grand espoir bâlois est blessé à un pied, a annoncé Swiss Tennis mardi.

Pour compenser cette absence, le capitaine Severin Lüthi a convoqué Mika Brunold (ATP 453). Le Zurichois de 21 ans connaît ainsi sa première sélection à l'occasion de ce 1er tour du groupe mondial I.

Les autres joueurs suisses retenus pour cette rencontre sont Leandro Riedi, Jérôme Kym, Dominic Stricker et Jakub Paul. La Tunisie sera elle emmenée par le 142e mondial Moez Echargui.