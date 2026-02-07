À Bienne, l'équipe suisse de Coupe Davis a dominé la Tunisie 3-0. Paul et Stricker ont brillé en double, offrant une victoire cruciale pour retrouver l'élite mondiale en 2027.

Contrat rempli pour la Suisse face à la Tunisie

Contrat rempli pour la Suisse face à la Tunisie

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a rempli son contrat en Coupe Davis vendredi et samedi à Bienne. Jakub Paul et Dominic Stricker ont permis à leur équipe de s'imposer 3-0 face à la Tunisie dans le cadre du groupe I. Le duo a dominé la paire Moez Echargui/Skander Mansouri 6-4 7-6 (7/4).

Humiliée par l'Inde en septembre dernier dans la même Swiss Tennis Arena, la formation du capitaine Severin Lüthi a parfaitement rectifié le tir face à la Tunisie. Moez Echargui (ATP 134) était certes le joueur le mieux classé présent ce week-end dans le Seeland, mais il n'avait rien d'un foudre de guerre.

Victoire logique et attendue

Jérôme Kym (ATP 187) avait d'ailleurs parfaitement lancé l'équipe de Suisse en battant le no 1 tunisien vendredi dans le match d'ouverture, Leandro Riedi (ATP 180) ne lâchant ensuite qu'un jeu face au très limité Alaa Trifi (ATP 1173). Le duo Paul/Stricker n'a pas tremblé au moment de porter l'estocade.

Cette victoire logique et attendue permet à la formation helvétique de repartir de l'avant dans cette compétition. Elle aura besoin d'un nouveau succès en septembre prochain au 2e tour du groupe mondial I pour retrouver l'élite et décrocher son ticket pour les qualifications de l'édition 2027.