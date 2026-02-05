Le talentueux tennisman suisse Mika Brunold fait sa première apparition en Coupe Davis ce week-end contre la Tunisie - et parle ouvertement des réactions à son récent coming-out.

«J'ai l'impression que le monde du tennis est prêt pour les joueurs homosexuels»

«J'ai l'impression que le monde du tennis est prêt pour les joueurs homosexuels»

Marco Pescio

Contraint de déclarer forfait à court terme en raison d’une blessure au pied, Henry Bernet (19 ans) laisse sa place à Mika Brunold (21 ans, ATP 453), qui franchit ces jours-ci une étape majeure de sa jeune carrière. Le Bâlois figure pour la première fois dans la sélection suisse de Coupe Davis, laquelle affrontera la Tunisie vendredi et samedi avec, à la clé, une place dans l’élite mondiale.

Une récompense logique pour le droitier d’1,91 m, auteur d’une progression constante et demi-finaliste à deux reprises sur le circuit Challenger l’an dernier.

Cette convocation intervient deux mois après son coming-out public sur les réseaux sociaux. À l’époque, Mika Brunold avait choisi de ne pas s’exprimer davantage dans les médias après son message très personnel. À l’occasion de son baptême du feu en Coupe Davis, il revient toutefois pour Blick sur les réactions suscitées par cette démarche importante pour lui.

«J’ai été agréablement surpris, explique-t-il. D’abord par l’ampleur des réactions, et ensuite par leur bienveillance.» Le joueur admet qu’il s’attendait aussi à quelques retours négatifs: «Mais ils ont été extrêmement limités. Je crois même qu’il n’y en a pas eu cinq.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Mika Brunold est seulement le deuxième joueur du tennis professionnel masculin à assumer ouvertement son homosexualité, après le Brésilien Joao Lucas Reis da Silva (25 ans, ATP 207), qu'il ne connaît que vaguement. Le talentueux joueur de tennis suisse se trouve fondamentalement dans une situation ambiguë. Dans un monde parfait, son homosexualité serait publiquement sans importance. Respectivement: un post Insta n'aurait même pas été nécessaire.

Mais en même temps, la réalité est que le fait d'être gay (aussi) dans le tennis est encore un sujet tabou. De l'avis de Mika Brunold, on n'en «parle pas encore assez», comme il l'a écrit dans le cadre de son coming-out fin novembre. Du côté des hommes, l'homosexualité est tout simplement passée sous silence. Heinz Günthardt, expert en tennis pour Blick, suppose lui aussi que la crainte de conséquences négatives est encore en déséquilibre par rapport à l'acceptation de base dans la société.

Enfin possible de briser le tabou?

La situation n'a pas fondamentalement changé depuis le coming-out de Mika Brunold, mais après quelques semaines sur le circuit, l'ambitieux Bâlois a le sentiment qu'il est tout à fait possible de secouer le tabou: «Mon impression est que le monde du tennis est prêt à accueillir des joueurs gays. Dans mon cas, je peux l'assumer ouvertement. Ou plutôt, je le suis: Je constate que ce n'est pas du tout un sujet sur le circuit». Mika Brunold renvoie au tennis féminin, qui est déjà plus avancé en la matière et où le nombre de joueuses outées, même si elles ne le sont pas toujours publiquement, est nettement plus élevé.

Il a l'espoir que son ouverture - et celle de Joao Lucas Reis da Silva - aura au mieux un effet positif sur le circuit: «Ce serait bien que la voie que nous avons choisie encourage d'autres joueurs». Mais le plus important, et il le souligne sciemment, c'est que «chacun doit suivre sa propre voie et décider pour lui-même s'il souhaite rendre publique sa sexualité.» Lui aussi a longuement réfléchi à la question. Tellement longtemps jusqu'à ce qu'il soit «complètement à l'aise avec ça», comme il le dit: «Pour moi, le moment était absolument juste».



