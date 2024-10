Richard Gasquet rangera sa raquette après Roland-Garros

Richard Gasquet: l'un des plus beaux revers du Circuit. Photo: AFP

Agé de 38 ans, Richard Gasquet se bat depuis des mois pour retrouver sa place dans le top 100 de l’ATP. Aujourd’hui 133e, l’ancien no7 mondial restera dans les mémoires comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération avec notamment son revers à une main magnifique.

Triple demi-finaliste en Grand Chelem – Wimbledon 2007 et 2015 et US Open 2013 –, Richard Gasquet compte 16 titres à son palmarès, le premier en 2005 à Nottingham et le dernier en 2023 à Auckland et une victoire en Coupe Davis en 2017. Il reste, par ailleurs, le plus jeune joueur à avoir remporté un match sur le Circuit avec son succès en 2022 à 15 ans à Monte-Carlo contre l’Argentin Franco Squillari.

Richard Gasquet entend rester dans le milieu du tennis. Il devrait intégrer la Fédération française pour encadrer la relève.