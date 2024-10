Stan Wawrinka s'est incliné au Masters de Shanghai après une erreur d'arbitrage controversée face à Flavio Cobolli. Alors que le Vaudois doit faire ses valises, le bad boy du tennis Nick Kyrgios se déchaîne et demande le renvoi de l'arbitre.

Stan Wawrinka s'est incliné lundi en trois sets face à Flavio Cobolli.

Pilule amère pour Stan Wawrinka (39 ans): le vétéran vaudois a longtemps tenu tête à l'Italien Flavio Cobolli (22 ans) au Masters de Shanghai - jusqu'à ce que l'arbitre Carlos Bernardes attribue un point de manière erronée.

Dans le premier jeu du troisième set, Stan Wawrinka obtient le point. Carlos Bernardes l'annonce correctement, mais le note mal sur la table de marque. Comme Flavio Cobolli, épuisé après deux longs matches, demande ensuite à l'arbitre des électrolytes, l'erreur n'est remarquée ni par l'arbitre lui-même, ni par les deux joueurs ou leurs équipes.

C'est ainsi que Flavio Cobolli s'empare plus tard - frauduleusement - du seul break de tout le match et s'impose finalement 6-7, 7-6 et 6-3. Au tour suivant, Flavio Cobolli affrontera Novak Djokovic (37 ans).

«Patate» - Nick Kyrgios se déchaîne

Après sa qualification réussie pour le troisième tour, Flavio Cobolli se fait remarquer par une action qui fait chaud au cœur. L'Italien révèle que Stan Wawrinka était sa grande idole dans sa jeunesse - et écrit «Grazie Stan» sur la lentille de la caméra. Stan Wawrinka lui-même a répondu par deux cœurs sur «X». Il a également partagé une vidéo sur le point volé, mais n'a pas fait de commentaire.

Il en va tout autrement du bad boy du tennis Nick Kyrgios. «Bernardes aurait dû être licencié il y a des années. Comment cela peut-il arriver? Patate», se déchaîne l'Australien sur «X».

Bernardes et Kyrgios ont déjà un passé difficile: au printemps 2022, Kyrgios a complètement pété les plombs, a fracassé sa raquette contre la chaise de l'arbitre et a proféré des insultes à son encontre. Kyrgios a alors reçu une lourde amende.