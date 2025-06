En décembre dernier, Torben Hersborg a été arrêté à Londres. L'ancienne ostéopathe de la No 1 mondiale Caroline Wozniacki est accusé de plus de 2000 cas de voyeurisme. La Danoise a pris la parole en marge de Roland-Garros.

Caroline Wozniacki n'est plus en contact avec son ancien ostéopathe. Photo: Getty Images

Blick Sport

Actuellement en pause parce qu'elle attend son troisième enfant, Caroline Wozniacki a été interrogé par le média «Ekstra Bladet» en marge de Roland-Garros à propos d'un sujet bien particulier.

En décembre dernier, au nord de Londres, l'ostéopathe Torben Hersborg a été arrêté au volant de sa voiture. Gants à la main et sac plastique noir étalés sur la banquette arrière, le Danois a admis plus tard avoir pris en photo à leur insu de nombreuses femmes. Au total, il y aurait plus de 2000 cas de voyeurisme. Il y a quelques années, il s'occupait encore de Caroline Wozniacki. Il a même été surnommé «Wonder Man» (l'homme au miracle) et était en contact avec plusieurs célébrités.

Interrogée à son sujet, la tenniswoman a fait part de son désarroi: «C'est quelque chose que je n'ai pas vécu moi-même. Mais il est clair que c’est choquant.» Jamais Torben Hersborg n'aurait eu de comportement transgressif avec elle, assure l'ancienne No 1 mondiale. Elle précise aussi ne pas l'avoir revu depuis «très, très longtemps». Actuellement, l'ostéopathe est toujours en détention provisoire. Et ceci jusqu'à son procès, qui aura lieu en juillet prochain.