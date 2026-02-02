DE
FR

Belinda Bencic désormais 9e
Stan Wawrinka grimpe au 113e rang à l'ATP

Stan Wawrinka a gagné 26 places dans la hiérarchie grâce à son accession en 16es de finale de l'Open d'Australie.
Publié: il y a 38 minutes
1/2
Belinda Bencic pointe au 9e rang mondial cette semaine.
Photo: Mark Baker
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Vaudois de bientôt 41 ans figure en 113e position lundi. Belinda Bencic a, elle, gagné un rang au classement WTA pour se retrouver 9e.

En lice cette semaine dans l'ATP 250 de Montpellier, Stan Wawrinka profite des deux succès obtenus à Melbourne dans le premier tournoi du Grand Chelem pour se retrouver aux portes du Top 100, et donc proche d'une qualification directe pour les tournois majeurs. Le no 1 suisse n'avait pas été aussi bien classé depuis juillet 2024, lorsqu'il avait quitté le cercle des 100 meilleurs joueurs du monde.

De retour dans le Top 10 après sa remarquable United Cup (cinq succès en cinq matches), Belinda Bencic profite de la chute de Madison Keys pour progresser d'une place. Sacrée en 2025 à l'Open d'Australie, Madison Keys a été éliminée en 8e de finale et perd six places. Sortie pour sa part au 1er tour à Melbourne, Belinda Bencic joue sa place dans le Top 10 cette semaine, elle qui défend à Abou Dhabi les 500 points ayant récompensé son sacre en 2025.

