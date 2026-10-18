Alejandro Davidovich Fokina a remporté dimanche à Shanghai son premier Masters 1000, en renversant Rafael Jodar. L’Espagnol grimpera lundi au 13e rang mondial, son meilleur classement.

ATS Agence télégraphique suisse

Alejandro Davidovich Fokina a conquis son premier titre dans un Masters 1000 dimanche à Shanghai. L'Espagnol a renversé son compatriote Rafael Jodar (ATP 13) 1-6 7-6 (7/5) 6-4 dans une finale qui a duré 2h28'.

Battu dans les cinq premières finales qu'il a disputées sur le circuit principal, Alejandro Davidovich Fokina (ATP 26) est désormais invaincu depuis trois finales. Il avait déjà soulevé le trophée sur le gazon de Majorque cet été puis à Chengdu à la fin septembre, mais dans des tournois estampillés ATP 250.

Le natif de Malaga, dont le dernier échec au stade ultime remonte au mois d'octobre 2025 à Bâle, est revenu de très loin dimanche. Malmené par un Rafael Jodar impérial dans le premier set, il semblait au bord du précipice lorsqu'il a concédé son service pour se retrouver mené 3-2 dans la seconde manche.

Mais «ADF» (27 ans) a su élever son niveau de jeu, en même temps que le bras de son adversaire a commencé à se crisper. Il a ainsi effacé deux balles de break à 4-4 et deux autres à 5-5 au deuxième set avant de se retrouver à deux points de la défaite à 5/5 dans le tie-break, mais a su serrer à chaque fois sa garde.

Davidovich Fokina, qui avait écarté une balle de match au 3e tour face à Frances Tiafoe, n'a rien lâché. Même après avoir vu Jodar effacer un premier break pour recoller à 1-1 au troisième set. Plus frais physiquement que Jodar, il s'est emparé une troisième fois du service adverse dans le cinquième jeu, et n'a plus lâché son os.

Davidovich Fokina grimpe au 13e rang

Alejandro Davidovich Fokina se hissera lundi en 13e position dans la hiérarchie mondiale, obtenant ainsi son meilleur classement (14e jusqu'ici). Il se relance par ailleurs dans la lutte pour les Finales ATP (15-22 novembre à Turin): il sera 14e de la Race lundi, alors que la 9e place sera qualificative pour le grand rendez-vous de fin d'année après que Jannik Sinner a mis un terme à sa saison.

Rafael Jodar, qui grimpe quant à lui à la 11e place du classement ATP, devra pour sa part patienter avant de faire son entrée dans le top 10. Ce n'est certainement que partie remise pour le Madrilène de 20 ans, qui aurait atteint le 8e rang en cas de titre. Il est par ailleurs désormais 9e de la Race, avec plus de 200 points d'avance sur le 10e Alex De Minaur.