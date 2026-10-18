DE
FR

Il grimpe au 13e rang mondial
Alejandro Davidovich Fokina décroche son premier Masters 1000 à Shanghai

Alejandro Davidovich Fokina a remporté dimanche à Shanghai son premier Masters 1000, en renversant Rafael Jodar. L’Espagnol grimpera lundi au 13e rang mondial, son meilleur classement.
Publié: il y a 37 minutes
Alejandro Davidovich Fokina remporte son premier titre dans un Masters 1000 à Shanghai.
Photo: AP Photo/Andy Wong
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Alejandro Davidovich Fokina a conquis son premier titre dans un Masters 1000 dimanche à Shanghai. L'Espagnol a renversé son compatriote Rafael Jodar (ATP 13) 1-6 7-6 (7/5) 6-4 dans une finale qui a duré 2h28'.

Battu dans les cinq premières finales qu'il a disputées sur le circuit principal, Alejandro Davidovich Fokina (ATP 26) est désormais invaincu depuis trois finales. Il avait déjà soulevé le trophée sur le gazon de Majorque cet été puis à Chengdu à la fin septembre, mais dans des tournois estampillés ATP 250.

A lire aussi
Les Swiss Indoors sont le dernier tournoi de Stan Wawrinka.
Entouré des stars du tennis
Stan Wawrinka tirera sa révérence à Bâle
Bonne nouvelle pour les amateurs bâlois de tennis!
Le tableau prend de l'ampleur
Une superstar du tennis sera présente à Bâle

Le natif de Malaga, dont le dernier échec au stade ultime remonte au mois d'octobre 2025 à Bâle, est revenu de très loin dimanche. Malmené par un Rafael Jodar impérial dans le premier set, il semblait au bord du précipice lorsqu'il a concédé son service pour se retrouver mené 3-2 dans la seconde manche.

Mais «ADF» (27 ans) a su élever son niveau de jeu, en même temps que le bras de son adversaire a commencé à se crisper. Il a ainsi effacé deux balles de break à 4-4 et deux autres à 5-5 au deuxième set avant de se retrouver à deux points de la défaite à 5/5 dans le tie-break, mais a su serrer à chaque fois sa garde.

Davidovich Fokina, qui avait écarté une balle de match au 3e tour face à Frances Tiafoe, n'a rien lâché. Même après avoir vu Jodar effacer un premier break pour recoller à 1-1 au troisième set. Plus frais physiquement que Jodar, il s'est emparé une troisième fois du service adverse dans le cinquième jeu, et n'a plus lâché son os.

Davidovich Fokina grimpe au 13e rang

Alejandro Davidovich Fokina se hissera lundi en 13e position dans la hiérarchie mondiale, obtenant ainsi son meilleur classement (14e jusqu'ici). Il se relance par ailleurs dans la lutte pour les Finales ATP (15-22 novembre à Turin): il sera 14e de la Race lundi, alors que la 9e place sera qualificative pour le grand rendez-vous de fin d'année après que Jannik Sinner a mis un terme à sa saison.

Rafael Jodar, qui grimpe quant à lui à la 11e place du classement ATP, devra pour sa part patienter avant de faire son entrée dans le top 10. Ce n'est certainement que partie remise pour le Madrilène de 20 ans, qui aurait atteint le 8e rang en cas de titre. Il est par ailleurs désormais 9e de la Race, avec plus de 200 points d'avance sur le 10e Alex De Minaur.

Découvrez nos contenus sponsorisés
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus