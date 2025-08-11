DE
Deuxième tour compliqué
Aryna Sabalenka s'en sort dans la difficulté

Aryna Sabalenka a dû batailler contre Emma Raducanu au 3e tour du WTA 1000 de Cincinnati lundi. Elle a finalement fait plier la Britannique en trois sets, 7-6 (7/3) 4-6 7-6 (7/5), après 3h12' de jeu.
Publié: il y a 42 minutes
Comme à Wimbledon le 4 juillet dernier, Aryna Sabalenka (à gauche) a pris le meilleur sur Emma Raducanu (archives).
Photo: Tolga Akmen
ATS Agence télégraphique suisse

Les deux joueuses ont proposé un match très serré, la tension culminant lors du huitième jeu de la troisième manche, long de 23 minutes, lors duquel Raducanu (22 ans, WTA 39) a eu besoin de neuf balles de jeu pour s'en sortir après avoir sauvé quatre balles de break.

La Bélarusse âgée de 27 ans aura su maîtriser les deux tie-breaks de la partie, quand Raducanu a dominé le deuxième set grâce à la qualité de son service (aucune balle de break à sauver dans cette manche).

Une erreur de Raducanu sur une attaque à mi-court a offert un petit avantage à Sabalenka dans l'ultime tie-break (4-2), avant que la Britannique ne revienne à 4-4.

Mais un service gagnant, un bel enchaînement à la volée puis un ace sur sa deuxième balle de match après 3h12' de jeu ont envoyé Sabalenka en huitièmes de finale, où elle jouera contre l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (22 ans, WTA 42).

La Polonaise Iga Swiatek, numéro 3 mondiale, était déjà certaine d'atteindre les huitièmes de finale, ayant profité du forfait de l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 27), touchée au poignet droit.

