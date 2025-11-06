DE
Alcaraz contre Djokovic
Le tirage au sort des ATP Finals dévoile des duels palpitants

Le tirage au sort des ATP Finals à Turin révèle des affrontements passionnants. Jannik Sinner, tenant du titre, se mesurera à Alexander Zverev dans le groupe Björn Borg, tandis que Carlos Alcaraz et Novak Djokovic s'affronteront dans le groupe Jimmy Connors.
Publié: il y a 57 minutes
Les ATP Finals à Turin promettent des duels d'exception.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Le tirage au sort des ATP Finals a été effectué à Turin. Numéro un mondial et tenant du titre, l'Italien Jannik Sinner affrontera notamment l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3).

Lorenzo Musetti ou Felix Auger-Aliassime?

Alexander Zverev a gagné deux fois le Masters, en 2018 et 2021. L'Américain Ben Shelton (ATP 6) figurera aussi dans le groupe Björn Borg. Le quatrième joueur de cette poule sera le Canadien Felix Auger-Aliassime, ou l'Italien Lorenzo Musetti. Ce dernier doit remporter le tournoi ATP 250 d'Athènes cette semaine pour déloger le Canadien.

Dans le groupe Jimmy Connors, l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 2) sera notamment aux prises avec le vétéran serbe Novak Djokovic (ATP 5), qui a remporté l'épreuve à sept reprises. Les autres joueurs seront l'Américain Taylor Fritz (ATP 4) et l'Australien Alex de Minaur (ATP 7).

