À deux points du match
Stan Wawrinka tout proche de l'exploit à Athènes

Stan Wawrinka (ATP 159) n'a pas signé d'exploit mercredi à Athènes. Le «quadra» vaudois s'est incliné dès le 2e tour de l'ATP 250 disputé dans la capitale grecque.
Publié: il y a 42 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
Stan Wawrinka a été battu de peu par Lorenzo Musetti à Athènes.
Photo: GEORGIOS KEFALAS
L'ex-no 3 mondial a été battu 4-6 7/6 (7/5) 6-4 par l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 9), qui préserve ainsi ses chances dans l'optique d'une qualification pour les ATP Finals (9-16 novembre à Turin). Musetti doit cueillir le titre cette semaine pour arracher le huitième ticket au Canadien Félix Auger-Aliassime.

Mercredi, Stan Wawrinka est passé tout près – à deux points pour être précis – de son premier succès de l’année face à un top 10. Il a mené 5/4 dans le tie-break du deuxième set avec deux points à suivre sur son engagement. Mais il a perdu les trois points suivants, avant de concéder le break d’entrée dans la troisième manche.

Le plaisir semble intact

Le triple vainqueur de Grand Chelem en restera donc à quatre matches remportés sur l'ATP Tour en 2025, dont un au 1er tour à Athènes face à Botic van de Zandschulp et un à Bâle fin octobre. Un maigre butin en comparaison aux 10 succès obtenus au cours d'une année 2024 marquée par une demi-finale à Stockholm.

Stan Wawrinka devrait sauf surprise rempiler pour une saison. En battant Miomir Kecmanovic (ATP 52) à Bâle et en atteignant deux finales sur le circuit Challenger (Aix-en-Provence et Rennes), il a prouvé qu'il pouvait encore espérer réussir l'un ou l'autre coup d'éclat. Et sa passion semble sans limite.

