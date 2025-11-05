La Kazakhe Elena Rybakina (WTA 6) a battu la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 10) 6-4 6-1 mercredi lors de la dernière journée du groupe «Serena Willams» au Masters WTA. Elle en sort première et invaincue.

Dernière qualifiée pour le Masters, elle sort invaincue de son groupe

Elena Rybakina impression depuis le début de la compétition. Photo: AP

Contre Ekaterina Alexandrova, qui a remplacé en dernière minute l'Américaine Madison Keys – terrassée par un virus et forfait – Elena Rybakina a été clinique: elle a exploité la seule balle de break qu'elle s'est procurée dans le premier set, à 4-4 pour remporter ensuite la manche en 35 minutes grâce à un jeu blanc sur son engagement.

Un série qui continue

Déroulant tranquillement son tennis, elle a ensuite pris deux fois le service adverse dans la seconde manche. Mais, servant pour le match à 5-2, elle s'est alors crispée, laissant Ekaterina Alexandrova revenir à 5-4 et avoir deux balles de 5-5, avant de finir par s'imposer en 1h14.

Elena Rybakina a été la dernière à se qualifier pour ce Masters, grâce à un mois d'octobre tonitruant où elle a enchaîné un quart de finale au WTA 1000 de Wuhan, un titre au WTA 500 de Ningbo, avant de déclarer forfait pour sa demi-finale à Tokyo, se sachant alors assurée d'aller à Ryad. Elle en est à neuf victoires d'affilée.