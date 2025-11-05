DE
Série de 9 victoires
Dernière qualifiée pour le Masters, elle sort invaincue de son groupe

La Kazakhe Elena Rybakina (WTA 6) a battu la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 10) 6-4 6-1 mercredi lors de la dernière journée du groupe «Serena Willams» au Masters WTA. Elle en sort première et invaincue.
Publié: 19:41 heures
Écouter
Elena Rybakina impression depuis le début de la compétition.
Photo: AP
Contre Ekaterina Alexandrova, qui a remplacé en dernière minute l'Américaine Madison Keys – terrassée par un virus et forfait – Elena Rybakina a été clinique: elle a exploité la seule balle de break qu'elle s'est procurée dans le premier set, à 4-4 pour remporter ensuite la manche en 35 minutes grâce à un jeu blanc sur son engagement.

Un série qui continue

Déroulant tranquillement son tennis, elle a ensuite pris deux fois le service adverse dans la seconde manche. Mais, servant pour le match à 5-2, elle s'est alors crispée, laissant Ekaterina Alexandrova revenir à 5-4 et avoir deux balles de 5-5, avant de finir par s'imposer en 1h14.

Elena Rybakina a été la dernière à se qualifier pour ce Masters, grâce à un mois d'octobre tonitruant où elle a enchaîné un quart de finale au WTA 1000 de Wuhan, un titre au WTA 500 de Ningbo, avant de déclarer forfait pour sa demi-finale à Tokyo, se sachant alors assurée d'aller à Ryad. Elle en est à neuf victoires d'affilée.

