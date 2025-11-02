DE
La no 1 mondiale assure
Sabalenka réussit son entrée face à Paolini à Ryad

La numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a brillamment débuté le Masters WTA à Riyad, battant l'Italienne Jasmine Paolini 6-3 6-1 ce dimanche. Cette victoire la place en tête du groupe «Steffi Graf», avant le match entre Coco Gauff et Jessica Pegula.
Publié: 17:16 heures
Aryna Sabalenka a bien commencé son Masters à Ryad
Photo: BRIAN HIRSCHFELD
ATS Agence télégraphique suisse

La no 1 mondiale Aryna Sabalenka a idéalement débuté son Masters WTA. Elle a décroché dimanche à Ryad un premier succès face à l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 8) 6-3 6-1. La Bélarusse de 27 ans, à la poursuite d'un premier titre dans ce traditionnel rendez-vous de fin de saison entre les huit meilleures joueuses mondiales, a décroché son troisième succès de la saison face à l'Italienne, semblant malade. Elle prend seule la tête du groupe «Steffi Graf» avant la rencontre entre Coco Gauff (3e) et Jessica Pegula (5e) en fin d'après-midi.

D'entrée, la no 1 mondiale a mis la main sur la partie en remportant le premier jeu de service de son adversaire et menant 3-0. Paolini a haussé son niveau pour effacer son break de retard, parvenant à prendre l'initiative grâce à plusieurs coups droits près des lignes. Mais Sabalenka a repris le service de son adversaire dans la foulée (5-3), avant d'empocher le premier set grâce notamment à quatre aces dans le dernier jeu.

Face à une joueuse de plus en plus diminuée, Sabalenka a largement dominé le deuxième set au score, mais ellle devra sans doute se montrer plus juste dans ses déplacements pour rééditer une telle performance face à Gauff et Pegula dans les jours à venir.

