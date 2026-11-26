Une étude de Swiss Sport Integrity publiée jeudi révèle que 89% des Suisses soutiennent une lutte stricte contre le dopage, même au prix de performances sportives moindres sur la scène internationale.

ATS Agence télégraphique suisse

La population suisse continue de se prononcer clairement en faveur d'une lutte sans concessions contre le dopage. C'est ce qui ressort d'une étude spéciale réalisée par Swiss Sport Integrity publiée jeudi.

Selon cette étude, 89% des personnes interrogées se prononcent en faveur d'une lutte rigoureuse contre le dopage, même si cela devait entraîner une baisse des performances de haut niveau des athlètes suisses sur la scène internationale.

Swiss Sport Integrity note toutefois que le dopage est aujourd'hui perçu comme un problème un peu moins grave qu'il y a quelques années. 62% des personnes interrogées le qualifient de problème «très grave» ou «plutôt grave», contre 75% en 2019. Le dopage se classe ainsi derrière la commercialisation (67%) et la corruption (64%).

Un large soutien

Les mesures préventives recueillent un large soutien. Plus d'une personne sur dix juge importante la sensibilisation dans les écoles, les clubs et les salles de sport, la coopération internationale et est favorable à davantage de contrôles antidopage.

Pour la première fois, des questions ont également été posées sur l'éthique dans le sport. 90% estiment que les manquements à l'éthique doivent impérativement être signalés et sanctionnés de manière appropriée. Un bon tiers soupçonne l'existence de nombreux manquements à l'éthique et d'irrégularités dans le sport suisse.

Pour cette étude, Swiss Sport Integrity a interrogé 1045 personnes issues de la population résidante suisse âgée de 15 ans ou plus. La collecte des données a eu lieu en 2025.