Dominik Paris a troqué ses skis pour un micro le temps d’un concert au Teffly-Rally. Le descendeur italien s’est produit avec son groupe de metal, une expérience plus stressante qu’une course de ski.

Benjamin Gwerder

Alors que plusieurs champions de ski s’entraînent actuellement sur les glaciers de Zermatt et de Saas-Fee (VS), Dominik Paris, spécialiste de la vitesse, se trouvait samedi dans les coulisses du Teffly-Rally à Ennetmoos (NW). Mais pas pour skier: l’Italien était là pour échauffer ses cordes vocales.

Avec son groupe de metal Rise of Voltage, Dominik Paris s’est produit comme chanteur devant des milliers de personnes lors de cet événement culte, qui mêle moto et musique dans le canton d’origine de Marco Odermatt.

Même sur scène, Paris reste la star du ski

Dès les premiers riffs, son statut de sportif professionnel semble disparaître. Vêtu d’un t-shirt du légendaire groupe de metal Lamb of God, Dominik Paris se déplace sur scène comme une véritable rock star.

Et pourtant, il reste la star du ski. Avant et après le concert, les spectateurs se pressent autour de lui pour obtenir un selfie. Le chapiteau où il se produit avec Rise of Voltage affiche également complet. Beaucoup sont venus par curiosité, pour voir comment le célèbre descendeur s’en sort derrière un micro.

Le contraste est saisissant: cet homme qui remporte habituellement des descentes à Bormio ou ailleurs avec un calme impressionnant se retrouve soudain à hurler dans un micro. Une prestation qui ne laisse pas les quelque 33'000 visiteurs du Teffly-Rally indifférents.

Même si certains quittent le chapiteau après quelques morceaux pour retourner au café et écouter un trio de musique folklorique.

Plus nerveux qu’au départ d’une course

Dominik Paris, lui, ne se laisse pas déstabiliser. Pendant une heure et demie, il met ses cordes vocales à rude épreuve. Physiquement, l’effort n’a évidemment rien à voir avec une descente à Kitzbühel, en Autriche, ou à Wengen (BE). Et pourtant: «le concert me fait clairement davantage sortir de ma zone de confort», reconnaît-il.

Pourquoi? «Sur scène, on est en contact direct avec le public. Ça me rend nerveux», explique Dominik Paris. Impossible de se cacher donc. Et si les spectateurs n’apprécient pas la prestation, le chanteur le remarque immédiatement.

En ski, le vainqueur de 20 descentes de Coupe du monde connaît en revanche les pistes par cœur. Il s’est entraîné toute sa vie et les a complètement intériorisées. Surtout, il ne sait pas ce que font ses adversaires pendant sa propre course. «On ne connaît que son propre temps», rappelle-t-il.

La scène présente toutefois un avantage par rapport à une piste de ski. En course, chaque centième compte dès le départ. Lors d’un concert, on dispose «heureusement d’un peu plus de temps pour se mettre dans le bain», explique Dominik Paris. Son échauffement est donc bien différent. Au lieu de préparer ses jambes, le passionné de metal travaille sa langue et ses cordes vocales à l’aide d’exercices spécifiques avant de monter sur scène.

Une coïncidence dans le canton d’Odermatt

Que Dominik Paris et Rise of Voltage se produisent justement dans le canton d’origine de Marco Odermatt, Nidwald, n’est qu’une coïncidence. «Je ne suis pas là pour espionner Marco. Pendant longtemps, je ne savais même pas qu’il venait de cette région», assure Dominik Paris.

Le groupe avait déjà joué dans la région il y a trois ans, dans un petit bar de Giswil (OW). Une centaine de personnes avaient assisté au concert, parmi lesquelles se trouvait un membre du comité d’organisation du Teffly-Rally. Il avait alors abordé Dominik Paris et le groupe s’était montré ouvert à l’idée de revenir.

Malgré cette proximité, Marco Odermatt n’a pas pu assister au concert de son ami et concurrent. Le quintuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde s’entraîne actuellement sur le glacier de Zermatt.

La veille, Franjo von Allmen avait connu une situation similaire. Dominik Paris s’était produit au Mannried Open Air à Zweisimmen (BE), à quelques kilomètres seulement du domicile du champion olympique.

Mais cela ne devrait pas perturber la préparation de l’Italien. Dans quelques jours, Dominik Paris reprendra lui aussi l’entraînement sur neige. A 37 ans, il sait désormais combien de concerts il peut se permettre entre la fin de la saison et le début de sa préparation. Ce sera déjà sa 18e préparation en vue d’une saison de Coupe du monde.