Que font les stars du ski à quelques mois de la reprise?

Après une saison éprouvante, les stars du ski profitent de leurs vacances pour se reposer et recharger les batteries. Beaucoup mettent le cap sur des destinations ensoleillées et partagent leurs escapades avec leurs fans sur les réseaux sociaux.

Ramona Bieri

Lindsey Vonn

On ne sait toujours pas si Lindsey Vonn fera son retour en Coupe du monde. L’Américaine continue néanmoins de s’entraîner assidûment en salle de musculation, même lorsqu’elle s’accorde une pause. En ce moment, elle profite du soleil de Mykonos. «Les voyages spontanés sont souvent les meilleurs», écrit Lindsey Vonn sur Instagram. Elle ajoute: «On ne sait jamais où la vie nous mène. Car lorsqu’une porte se ferme, une autre s’ouvre… Gardez les yeux et le cœur ouverts.»

Outre les moments de détente au bord de la mer, son séjour en Grèce comprend donc également des séances d’entraînement. Lindsey Vonn ne semble d’ailleurs pas avoir voyagé seule. Sur l’une de ses photos, elle pose aux côtés de Sam Lansky, journaliste et auteur américain.

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Malorie Blanc

L’hiver dernier, Malorie Blanc a fêté sa première victoire en Coupe du monde à domicile, à Crans-Montana (VS). Avant de se consacrer à nouveau pleinement à la préparation de la saison, la spécialiste de la vitesse s’est accordé quelques jours de vacances. «Douce Provence, merci», écrit-elle en légende d’une série de photos de vacances publiées sur Instagram. Au programme, notamment: des journées à la plage.

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Corinne Suter

Corinne Suter a déjà profité de vacances à la plage en mai. Même si elle a désormais repris l’entraînement en vue de l’hiver, la championne olympique de descente trouve encore le temps de s’accorder quelques petites escapades. Ce week-end, Corinne Suter était à Milan (Italie). Au programme: quelques visites touristiques, mais aussi de nombreuses spécialités culinaires. En plus du risotto et des pâtes, la Schwytzoise s’est notamment régalée d’un croissant géant.

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Mélanie Meillard

Mélanie Meillard est récemment devenue tante: son frère Loïc Meillard et sa femme Zoé ont accueilli une petite fille. La skieuse profite désormais de quelques jours de vacances. «A la découverte de la Croatie», écrit-elle en légende de plusieurs clichés pris dans ce pays des Balkans. Elle y découvre les paysages, mais profite aussi de moments de détente au bord de l’eau et même dans l’eau.

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Mirjam Puchner

Début juin, Mirjam Puchner a mis un terme à sa carrière. Médaillée d’argent du super-G aux Jeux olympiques de 2022 et de la descente aux Championnats du monde 2025, l’Autrichienne profite désormais pleinement de sa retraite sportive. Mirjam Puchner passe ses vacances au bord de la mer et partage de nombreux clichés sur Instagram. «Mon endroit préféré pour profiter du lever du soleil», écrit l’ancienne spécialiste de la descente en légende de l’une de ses photos.

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Atle Lie McGrath

«Certaines choses sont bonnes pour le corps, d’autres sont bonnes pour l’âme»: c’est ainsi qu’Atle Lie McGrath décrivait en mai ses vacances aux Etats-Unis. Le Norvégien les a passées à Palm Springs avec sa petite amie Maud Brandtzaeg.

Quelques semaines plus tard, le vainqueur du globe de slalom s’est offert une escapade dans une ville qu’il ne connaissait pas encore: Londres. Atle Lie McGrath et Maud Brandtzaeg ont passé quatre jours à découvrir la capitale britannique. «Comme je suis originaire d’Angleterre, c’est moi qui ai joué les guides, car Atle n’était encore jamais venu ici», écrit Maud Brandtzaeg sur Instagram. Outre les nombreux sites touristiques, le couple a également assisté à la comédie musicale «Le Roi Lion», qui les a beaucoup impressionnés.

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Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde

Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde ont enfin du temps à consacrer l’un à l’autre. Le couple s’est rendu début mai au Grand Prix de Formule 1 de Miami, avant de profiter de quelques jours de vacances au soleil. Outre les moments passés à la plage, le golf figurait également au programme de Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde.

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Thea Louise Stjernesund et Timon Haugan

Fin février, Thea Louise Stjernesund et Timon Haugan ont officialisé leur relation. Le couple de skieurs norvégiens profite désormais de vacances ensemble au Japon. Au programme: visites touristiques, rencontres avec des animaux, mais aussi de bons repas. De quoi permettre aux deux champions de découvrir le pays loin des pistes de ski.

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Joana Hählen

Joana Hählen a mis un terme à sa carrière à l’issue de la saison dernière. Elle profite désormais de ses premières vacances en tant qu’ancienne skieuse. «Toujours très occupée, mais différemment», écrit l’ancienne spécialiste de la vitesse en légende d’une série de photos publiées sur Instagram. Outre sa participation à la Swiss-Ski Night, Joana Hählen passe également beaucoup de temps au bord et sur l’eau.

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Delia Durrer

Delia Durrer est considérée comme l’un des espoirs suisses de la vitesse. Après une saison éprouvante, la Nidwaldienne a terminé son hiver début avril avec une 3e place en descente et une 8e place en super-G aux Championnats de Suisse. Elle profite désormais de quelques jours pour recharger les batteries. «Un moment de détente dont j’avais grand besoin», écrit-elle en légende de plusieurs photos publiées sur Instagram. Delia Durrer ne précise toutefois pas où elle a passé ces quelques jours de repos.

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Federica Brignone

La double championne olympique Federica Brignone recherche les sensations fortes pendant ses vacances et plonge avec les requins. A Fuerteventura, elle profite également de moments sur l’eau avec sa planche de surf, tout en s’accordant quelques instants de détente sur la plage. Federica Brignone met ensuite le cap sur les Maldives, où elle surfe à nouveau et part en plongée. Elle n’est pas seule pour profiter de ce séjour paradisiaque, puisqu’elle voyage avec son compagnon, le mannequin et ancien basketteur James Mbaye. Tous deux profitent pleinement de ces moments ensemble et affichent leur bonheur.

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Alice Robinson

«Vacances de printemps, baby», écrit Alice Robinson sur Instagram. La Néo-Zélandaise n’est toutefois pas rentrée chez elle, mais profite plutôt de quelques jours de repos en Floride.

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Leona Popovic

Leona Popovic ne peut pas se passer de sport, même pendant ses vacances. La Croate a choisi de découvrir Majorque à vélo avec des amis. «Balade à vélo à Majorque avec des amis – très sympa», écrit-elle sur les réseaux sociaux.

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Stephanie Brunner

Stephanie Brunner fait elle aussi partie des skieuses attirées par la mer pendant les vacances. L’Autrichienne ne précise pas où elle profite de son séjour. Au programme: des journées à la plage et de longs moments de détente sur une chaise longue.

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Giovanni Franzoni

Le spécialiste italien de la vitesse Giovanni Franzoni troque la neige contre l’eau et ses skis contre une planche de surf. Pour se détendre après une saison éprouvante, le vainqueur de la descente de Kitzbühel s’adonne ainsi au surf. Giovanni Franzoni peut même se mesurer à Marco Odermatt, lui aussi un surfeur confirmé. «Moins on s’en soucie, plus on vit», écrit l’Italien en légende de plusieurs clichés, dont certains le montrent en pleine session de surf.

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Julia Scheib

Le 12 mai, Julia Scheib fête son anniversaire. Mais la détentrice du globe de géant ne célèbre pas ses 28 ans chez elle, entourée de ses proches. L’Autrichienne profite plutôt d’un bon repas à Tokyo (Japon) pour marquer l’occasion. «Cheers to 28», écrit Julia Scheib sur Instagram. Elle ajoute: «Enfin un chiffre pair à nouveau.»

Lara Colturi

La jeune skieuse Lara Colturi profite de ses vacances pour découvrir son pays natal. L’Albanaise parcourt le pays en van, entre routes de montagne et paysages côtiers. «Des kilomètres de routes sauvages, des virages de montagne, des couchers de soleil sur la mer et des petits moments précieux. L'Albanie vue de la fenêtre du van, c'est tout simplement unique», écrit-elle sur Instagram.

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Asja Zenere

L’hiver dernier, Asja Zenere a décroché le premier podium de sa carrière en Coupe du monde. Aujourd’hui, l’Italienne profite de ses vacances pour s’évader et se détendre à Punta Cana.

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Elena Curtoni

La saison dernière, Elena Curtoni a remporté la quatrième victoire de sa carrière en Coupe du monde. La spécialiste italienne de la vitesse profite elle aussi de ses vacances pour se ressourcer au soleil avec son mari, Nicolo Robello. Elena Curtoni ne révèle toutefois pas où elle passe ses vacances. Elle accompagne simplement ses photos d’une série d’émojis: une fleur, une île, un avocat… Il y en a pour tous les goûts.

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Thomas Tumler

Thomas Tumler emmène son amour pour son club jusqu'en vacances. Même à distance, le Suisse soutient le Bayern Munich, assis sur un palmier avec une écharpe du club autour du cou. «C’était génial… j’ai rechargé mes batteries», écrit Thomas Tumler en légende de photos le montrant en train de surfer et de profiter de quelques jours de détente dans les Caraïbes.

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Camille Rast

Camille Rast ne part pas très loin. La championne du monde de slalom s’est rendue en France au printemps, «avec ses garçons», comme elle l’écrit elle-même. Au programme: de bons repas, mais surtout beaucoup de temps au bord de l’eau et dans l’eau. Camille Rast profite également de ses vacances pour faire un peu de sport.

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Valérie Grenier

Valérie Grenier fait de belles rencontres avec la faune lors de ses vacances au Costa Rica. Dans un arbre, elle aperçoit un petit singe en train de déguster une banane, tandis qu’elle garde ses distances avec un crocodile. En mer, elle croise également des dauphins. La Canadienne profite aussi de son séjour pour passer de longs moments à la plage.

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Wendy Holdener

Wendy Holdener troque la neige contre l’eau pendant ses vacances. Accompagnée de son compagnon Rémy Allemann et d’amis, la vice-championne du monde de slalom navigue en catamaran au large de la Micronésie. Elle résume cette première semaine en trois mots: «ensoleillée, détendue et magnifique». La prochaine activité au programme est déjà connue: la plongée.

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Emma Aicher

Emma Aicher a manqué de peu le titre au classement général de la Coupe du monde. La skieuse allemande s’accorde désormais des vacances bien méritées. Elle ne précise pas où elle a posé ses valises. Mais une chose est sûre: elle profite pleinement de son séjour, entre moments passés au bord et dans l’eau, et bons repas.

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Sofia Goggia

«Une mer cristalline, du riz et du poisson à chaque repas, des lieux incroyables, partir à l’aventure à travers le monde tout en partageant cette expérience avec des inconnus»: c’est ainsi que Sofia Goggia décrit ses vacances aux Philippines. L’Italienne profite pleinement de la mer, qu’elle admire depuis le rivage ou découvre en nageant. Elle joue aussi au basket avec les enfants du coin et ne se laisse même pas décourager par la pluie.

En vacances, Sofia Goggia n’a pas besoin de luxe. Elle séjourne dans de petits hôtels parfois assez rustiques, «où l’on se demande parfois pourquoi on s’est infligé ça», écrit-elle. Mais pour elle, l’essentiel est ailleurs: sortir du quotidien, découvrir de nouveaux endroits et vivre de nouvelles expériences.

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Vincent Kriechmayr

Vincent Kriechmayr est en vacances avec son épouse Michaela. Tous deux profitent de la dolce vita en Italie.

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Giovanni Borsotti

Le spécialiste italien de géant Giovanni Borsotti a choisi la Thaïlande comme destination de vacances. Il y profite non seulement des couchers de soleil sur la plage, mais profite également aussi de la ville.

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Cornelia Hütter

Comme beaucoup de ses collègues skieurs, Cornelia Hütter a elle aussi été attirée par la mer. L’Autrichienne ne dévoile toutefois pas où elle fait le plein d'énergie. Elle ne néglige pas pour autant l’aspect sportif et se donne à fond sur les courts de tennis.

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Lucas Braathen

Début mars, Lucas Braathen a dévoilé ses projets pour l’après-saison. Le champion olympique de géant a prévu de passer plusieurs semaines au Brésil, notamment pour profiter de davantage de temps avec sa petite amie Isadora Cruz. Sur Instagram, Lucas Braathen partage régulièrement des moments de leur vie à deux. En avril, le couple s’est notamment offert des moments complices à Rio, a fêté l’anniversaire du Norvégien et a assisté à un défilé de mode.

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Franjo von Allmen

Se prélasser sur la plage? Très peu pour Franjo von Allmen. Même après la fin de la saison, le triple champion olympique a besoin d’action. Il troque donc ses skis contre un VTT et s’en donne à cœur joie sur les sentiers en forêt, avec plusieurs coéquipiers. Franjo von Allmen prouve ainsi que, même sans neige, il est à l’aise sur les terrains escarpés.

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Marco Kohler

A Kitzbühel, Marco Kohler s’est déchiré le ligament croisé. Après des semaines de rééducation, le spécialiste suisse de la vitesse s’accorde désormais une pause et s'est envolé en Floride. Il partage un bout de son voyge sur Instagram.

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Katharina Liensberger

Début janvier, Katharina Liensberger s’est déchiré le ligament croisé. Ces derniers mois, son quotidien a donc surtout été rythmé par la rééducation et la préparation de son retour à la compétition. Mais la skieuse autrichienne s’est aussi accordé quelques moments de repos. Elle a notamment profité de la région des thermes et des volcans de Styrie, avant de mettre le cap sur la Croatie et ses plages. «Une nouvelle énergie pour tout ce qui m’attend», écrit-elle en légende d’une série de photos publiées sur les réseaux sociaux.

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Henrik Kristoffersen

La saison étant terminée, Henrik Kristoffersen profite désormais de moments en famille. Accompagné de son épouse Tonje et de leur petit garçon Emil, le Norvégien a mis le cap sur une destination ensoleillée. On ignore où le voyage les a menés, mais Tonje Kristoffersen partage de nombreux clichés sur les réseaux sociaux. «Nous profitons de notre dernière aventure en famille à trois avant que la petite sœur ne vienne nous rejoindre», écrit-elle. Le couple attend en effet son deuxième enfant.

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Marco Schwarz

Le skieur autrichien Marco Schwarz s’est lui aussi offert une petite pause au soleil. Il ne précise pas où il s’est rendu, mais il a profité de la mer et de bons repas. Sous ses photos de vacances, Marco Schwarz annonce déjà la suite du programme: le retour sur les skis.

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Anna Swenn-Larsson

Aux Jeux olympiques, Anna Swenn-Larsson a décroché la médaille de bronze en slalom. Une fois la saison terminée, la Suédoise a mis le cap sur l’Asie. Accompagnée de son compagnon, Anna Swenn-Larsson a passé cinq jours entre Tokyo et Sapporo. Elle qualifie ce court séjour de véritable réussite. Avec un brin d’humour, elle révèle même une drôle de découverte: «Je me suis rendu compte que mon petit ami était probablement japonais dans une vie antérieure.» Elle ne précise toutefois pas comment elle en est arrivée à cette conclusion.

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Stephanie Jenal

Après une grave blessure, Stéphanie Jenal a fait son retour l’hiver dernier. Mais la Suissesse a dû interrompre sa saison prématurément en raison de fortes douleurs au genou. La spécialiste de la vitesse vient désormais de s’offrir «quelques jours au paradis». Elle a mis le cap sur la République dominicaine.