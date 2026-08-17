Pour la première fois depuis la création de la Coupe du monde de ski alpin en 1967, aucun Liechtensteinois ne sera au départ cette saison. La retraite de Marco Pfiffner laisse la Principauté sans représentant au plus haut niveau.

Davide Malinconico

Après quatre Jeux olympiques, six championnats du monde et de nombreuses courses de Coupe du monde, Marco Pfiffner met un terme à sa carrière. Le skieur liechtensteinois n'a pas été retenu dans le cadre de l'équipe nationale pour la saison à venir, ce qui entraîne un précédent historique.

Selon le «Liechtensteiner Vaterland», la décision de l'athlète de 32 ans s’explique avant tout par des raisons financières. Sans statut en équipe nationale, Marco Pfiffner aurait dû assumer seul le coût trop lourd engendré par une participation à la Coupe du monde, a-t-il justifié. «Le moment est venu de prendre ma retraite sportive. Je range mes lattes, comme on dit.»

«Cela a toujours été toute ma vie»

Un choix loin d’être évident. «Le ski a été au centre de ma vie pendant de nombreuses années. Il m’a façonné, m’a offert des expériences inoubliables et m’a permis de m’épanouir», confie-t-il au journal liechtensteinois.

Marco Pfiffner aurait pourtant aimé prolonger l’aventure jusqu’aux Championnats du monde 2027 à Crans-Montana. Mais la réalité économique l’a contraint à refermer un chapitre qui a marqué son existence. Le ski n'était pas un simple métier pour lui, mais une véritable passion. «Cela a toujours été toute ma vie, jusqu’au bout, et ce sport restera à jamais une partie de moi.»

Son parcours a aussi été marqué par une importante reconversion sportive. Jusqu’au printemps 2021, il s'alignait surtout en slalom, en géant et en combiné, avant de se tourner vers les disciplines de vitesse, le super-G et la descente. Aujourd’hui, il regarde sa carrière avec sérénité. «Le moment est venu de tourner la page et d’ouvrir un nouveau chapitre. Je suis très fier de ce que j’ai accompli. J’ai pu réaliser mon rêve, représenter le Liechtenstein au plus haut niveau international et me mesurer aux meilleurs skieurs du monde.»

Situation inédite en Coupe du monde

Son départ marque aussi un tournant historique pour les sports d’hiver dans son pays. Pour la première fois depuis la toute première course de Coupe du monde, le 5 janvier 1967, le Liechtenstein ne compte plus aucun skieur ou skieuse de haut niveau en activité sur le circuit. Une situation inédite dans l’histoire de la Coupe du monde de ski alpin.

Pour un pays qui a vu briller des figures comme Hanni Wenzel, son frère Andreas Wenzel, Tina Weirather, Marco Büchel ou encore Paul Frommelt, le symbole est marquant. Charlotte Lingg, seule athlète faisant encore partie du cadre de l’équipe nationale, se remet actuellement d’une blessure et ne disputera pas les premières courses de la saison. La Principauté ne compte donc, pour l’heure, aucun représentant engagé en Coupe du monde, ni chez les femmes ni chez les hommes. Dans ce contexte, le Comité olympique du Liechtenstein a publié en juillet une offre d’emploi pour un «athlète de haut niveau» à partir d’octobre 2026.