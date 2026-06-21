Les cloches du mariage ont à nouveau sonné dans le monde du ski. Deux ans après leurs fiançailles, Michelle Gisin et Luca De Aliprandini se sont mariés en Italie.

Michelle Gisin et Luca De Aliprandini se sont mariés

Michelle Gisin et Luca De Aliprandini se sont mariés

Ramona Bieri

Deux stars du ski vivent actuellement un véritable conte de fées: Michelle Gisin et Luca De Aliprandini se sont mariés. Après un premier «oui» prononcé il y a quelques semaines à la mairie d’Engelberg, dans le canton d'Obwald, le couple a célébré ce week-end son mariage religieux à Riva del Garda, en Italie, où il réside.

Les festivités ont toutefois dû être adaptées en raison des circonstances. «Nous avons revu la cérémonie à la baisse», avait confié Michelle Gisin au Blick à la fin du mois d’avril. «Elle sera plus courte et moins grandiose que prévu, mais elle restera magnifique.»

La raison est connue: mi-décembre, la Suissesse a été victime d’une grave chute lors d’un entraînement de descente. Elle est passée tout près de la paraplégie et souffre encore aujourd’hui des conséquences de cet accident, au cours duquel elle a subi une fracture instable des vertèbres cervicales ainsi que de sérieuses blessures au genou et à la main.

Interrogée dans une émission de la SRF sur l’éventualité de courir un jour sous le nom de Michelle De Aliprandini en Coupe du monde, elle avait répondu avec humour: «C’est beaucoup trop long, ça ne rentrerait jamais à l’écran!»

Une fête animée au lac de Garde

La célébration s’est déroulée sous un soleil radieux au bord du lac de Garde. De nombreux amis, coéquipiers et anciens rivaux du couple avaient fait le déplacement pour l’occasion.

Parmi les invités figuraient notamment l’ancien descendeur italien Peter Fill, qui a partagé une photo des mariés sur Instagram, ainsi que Giovanni Borsotti, Jasmina Suter et Filip Zubcic.

L’un des moments forts de la journée a été le traditionnel perçage d’un fût de bière, auquel les jeunes mariés se sont prêtés sous les encouragements de leurs invités. La fête s’est ensuite poursuivie tard dans la nuit dans une ambiance particulièrement festive.

En couple depuis 2014

Michelle Gisin et Luca De Aliprandini sont en couple depuis 2014. Leur relation n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. «Au début, nous nous sommes même séparés pendant un certain temps», avaient-ils un jour confié à Blick. Ensemble, ils ont traversé des blessures, des périodes difficiles sur le plan sportif, mais aussi de grands succès.

En 2018, ils ont emménagé ensemble à Riva del Garda. La même année, Michelle Gisin remportait son premier titre olympique en combiné. Trois ans plus tard, Luca De Aliprandini montait à son tour sur un podium majeur en décrochant l’argent mondial en slalom géant.

Fiancés depuis 2024, ils viennent désormais de franchir une nouvelle étape en se mariant. Une union qui couronne plus d’une décennie de vie commune.



