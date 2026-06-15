Le mariage de rêve du skieur slovène Miha Hrobat

Un nouveau skieur s'est marié cet été. Le Slovène Miha Hrobat a dit «oui» à sa compagne dans un cadre tout à fait romantique.

Ramona Bieri

En été, les stars du ski ont le temps de se consacrer à leur couple. Ce week-end encore, un nouveau mariage a été célébré. Après les spécialistes des épreuves techniques Luca Aerni, Loïc Meillard, Filip Zubcic et Clément Noël, c'est cette fois-ci un as de la vitesse qui a dit «oui». Miha Hrobat a épousé sa compagne de longue date, Lana Petek.

Le mariage s'est déroulé dans un cadre de rêve. C'est à la Villa Tartini, en Slovénie, que les deux tourtereaux ont scellé leur amour. Alors que la mariée portait une robe blanche à dos nu, le marié avait opté pour un smoking noir classique. Entourés de leur famille et de leurs amis, Miha Hrobat et Lana Petek se sont dit «oui» face à la mer. Ils ont ensuite fait la fête dans la joie. Le passage sous une pluie de pétales de roses, accompagné d’un baiser de romantique, était bien sûr au rendez-vous.

Parmi les invités se trouvaient deux coéquipiers de Hrobat, Zan Kranjec et Martin Cater. La fête s'est prolongée jusque tard dans la nuit. Elle était déjà tombée depuis longtemps quand le gâteau de mariage a été coupé.

Vers de nouveaux exploits en Coupe du monde?

Miha Hrobat et son épouse sont en couple depuis des années et ont deux enfants: leur fille Ava (5 ans) et leur fils Maks (3 ans). La demande en mariage s'était déjà déroulée dans un cadre de rêve. Au printemps dernier, le couple se trouvait aux Maldives lorsque le Slovène a posé la question fatidique.

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Peu de temps avant, Miha Hrobat venait de terminer la meilleure saison de sa carrière. Lors de sa 104e course de Coupe du monde, il est monté pour la première fois sur le podium, avant d’enchaîner avec deux autres troisièmes places. Au final, le Slovène a terminé 15e au classement général de la Coupe du monde et quatrième au classement de la descente.

L'hiver dernier, il n'a pas tout à fait réussi à renouer avec ces performances. Il n'a pas encore décroché de nouvelle place sur le podium, mais Miha Hrobat s'est classé trois fois dans le top 10. Quoi qu'il en soit, il est actuellement au septième ciel. Et qui sait, peut-être que cela lui donnera des ailes pour de nouveaux exploits en Coupe du monde.