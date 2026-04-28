Les heureux événements se succèdent pour Loïc Meillard! La star du ski suisse va bientôt devenir papa pour la première fois et vient d'épouser sa partenaire de longue date Zoé Chastan.

Ramona Bieri

Les cloches du mariage ont de nouveau retenti au sein de l’équipe suisse de ski. Deux semaines après Luca Aerni (33 ans), c’est au tour de son coéquipier Loïc Meillard (29 ans) de passer devant l’autel. Le Valaisan a épousé sa compagne de longue date, Zoé Chastan, qui a quitté son poste de responsable de la communication chez Swiss-Ski après huit années.

Les jeunes mariés ont partagé la nouvelle sur Instagram. Sur un cliché sobre en noir et blanc, ils posent radieux face à l’objectif: lui en costume, elle dans une robe élégante et épurée. Une autre photo montre Meillard tenant fièrement la main de son épouse, désormais ornée d’une deuxième bague.

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Les réactions du monde du ski n’ont pas tardé. «Félicitations! C’est magnifique», a notamment écrit l’Américaine Paula Moltzan. Jasmine Flury, Mauro Caviezel ou encore Giovanni Franzoni ont eux aussi adressé leurs vœux au couple.

Une année déjà inoubliable

Pour Loïc Meillard, ce mariage s’inscrit dans une année riche en émotions. À la mi-février, il a décroché l’or olympique en slalom, un an après son sacre mondial. Dans la foulée, il a également annoncé que son épouse et lui allaient bientôt devenir parents pour la première fois.

Après la dernière course de la saison, le Valaisan s’est confié sur cette nouvelle étape de vie: «Fonder une famille, c’est magnifique.» Enthousiaste, il se réjouit de ce défi à venir: «Je pense qu’il y aura de très belles émotions.» Quant au sexe de l’enfant, le suspense reste entier: «C’est une surprise… Je le sais, mais personne d’autre ne le sait.»