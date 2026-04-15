Luca Aerni est un homme fraichement marié. Le technicien suisse a révélé sur les réseaux sociaux s'être engagé les lattes aux pieds, au milieu des montagnes.

Ramona Bieri

Luca Aerni a réservé la plus belle course de son hiver pour l’après-saison. Le technicien suisse a révélé sur Instagram s'être rendu à son mariage... à skis. Lui et sa compagne de longue date, Audrey Chaperon, se sont dit oui le 10 avril. En légende des photos publiées dans la neige, le couple écrit simplement: «Madame et Monsieur Aerni».

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Et quoi de plus symbolique pour le plus beau jour de la vie d’un skieur de haut niveau qu’un décor de montagnes enneigées? Déjà installés sur le télésiège, les deux jeunes mariés rayonnent de bonheur. Habillés de leurs tenues de mariage, chaussures de ski aux pieds, ils ont ensuite entamé ensemble une descente vers leur nouvelle vie à deux, juste après avoir échangé leurs vœux. Comme le laissent entendre les hashtags accompagnant les images, il s’agissait d’un mariage civil.

Un podium cette saison

Les félicitations du monde du ski n’ont pas tardé à affluer. Wendy Holdener a notamment commenté avec enthousiasme: «Très cool!». D’autres coéquipiers et figures du circuit, comme Justin Murisier, Thomas Tumler, Corinne Suter et Marc Rochat – qui a récemment mis un terme à sa carrière lors des championnats suisses – ont eux aussi adressé leurs félicitations au couple.

Sur le plan sportif, Luca Aerni a également vécu un moment marquant la saison dernière. Lors du triplé suisse à Val d’Isère, il a pris la deuxième place derrière Loïc Meillard et devant Marco Odermatt, signant ainsi le premier podium en géant de sa carrière. Avant cela, il n’avait connu qu’une seule fois les joies du top 3 en Coupe du monde, en slalom.

En revanche, cette saison, les choses ont été beaucoup plus compliquées dans sa discipline de prédilection. En huit courses de slalom, Luca Aerni n’est pas parvenu à inscrire le moindre point. Face à ces difficultés, il a même choisi de renoncer totalement à cette discipline en fin de saison.