Invité à «Sportpanorama», Marco Odermatt parle de son poids et de ses gains de force. Une comparaison avec Dominik Paris et Franjo von Allmen fait rire en plateau.

Davide Malinconico

La star du ski Marco Odermatt était l’invitée de l’émission «Sportpanorama» dimanche, une apparition marquée par plusieurs moments de rire. L’entretien avec l’animateur Paddy Kälin a notamment porté sur son poids et sa transformation physique depuis ses débuts en Coupe du monde en 2016.

«Je ne peux pas rivaliser avec Dominik et Franjo»

En comparant une photo actuelle avec une image datant d’il y a dix ans, Paddy Kälin s’est montré impressionné par le gain de puissance du skieur du lac des Quatre-Cantons: «Un Marco Odermatt déjà bien en forme est devenu une machine absolue. Et je dis cela de manière positive.» Marco Odermatt a répondu avec humour: «En dix ans, passer d’un garçon à un homme à moitié adulte, ça devrait aller.»

L’animateur est ensuite allé plus loin, cherchant à connaître la prise de masse musculaire du champion et lui demandant directement son poids actuel. Une question jugée un peu indiscrète, même s’il a justifié: «On dit toujours que Dominik Paris et Franjo von Allmen sont très lourds, mais je pense qu’Odermatt l’est aussi.»

Interrogé sur la comparaison avec les deux skieurs réputés très puissants, le meilleur skieur suisse a répondu en souriant: «Environ 91 kilos. Bien plus qu’en 2016, mais je ne peux pas rivaliser avec les Dominik et Franjo!»

Le poids de Marco Odermatt déjà au centre des discussions

Ce n’est pas la première fois que le poids de Marco Odermatt fait parler. L’été dernier déjà, des spéculations avaient circulé sur une éventuelle prise de quelques kilos. Dans un entretien accordé à Blick début octobre de l’année dernière, le quintuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde avait démenti ces rumeurs. «Je n’ai pas beaucoup plus de kilos sur la balance que l’hiver dernier», affirmait-il alors.

Il expliquait toutefois avoir légèrement varié durant l’été, après une semaine de vacances passée sur un bateau, durant laquelle il avait «peu bougé et bien mangé trois fois par jour». Quelques kilos s’étaient alors ajoutés, avant de disparaître au début de la saison.