La star du slalom a épousé son amour de jeunesse

Le Cirque Blanc a une nouvelle raison de faire la fête. Le slalomeur français, Clément Noël, a passé la bague au doigt de sa compagne de toujours, Julia Bonhomme, devant un parterre de skieurs dont un Suisse.

Ramona Bieri

Les skieurs meublent leur été chacun à leur façon. Pendant que Lucas Braathen (26 ans) et Marco Odermatt (28 ans) se retrouvent ce week-end au Grand Prix de Formule 1 de Monaco, Franjo von Allmen (24 ans) met les gaz lors d'une course de moto extrême en Autriche.

Clément Noël (29 ans) a, lui aussi, fait également vécu des sensations fortes ce week-end. Pas pour foncer pleins gaz, mais pour filer vers l'autel. Le slalomeur français a épousé samedi sa compagne, Julia Bonhomme. Ensemble depuis plus de dix ans, les deux amoureux viennent de sceller leur histoire par un mariage tout en romantisme.

Ce sont les coéquipiers de Noël qui ont vendu la mèche sur Instagram. Hugo Desgrippes (26 ans) a publié une vidéo des jeunes mariés filant au volant d'une Porsche d'un blanc immaculé. Alexis Pinturault (35 ans) fait de même. Lauréat du gros globe de cristal en 2020/21 et retraité depuis la fin de la saison passée, il a dévoilé le cadre du banquet. Sous une photo du lieu, qui croule sous les fleurs, il glisse simplement: «Le grand jour de Clément Noël.» Il aurait aussi pu dire que Noël à trouver sa reine.

Titre non défendu aux Jeux olympiques

C'est le skicrosseur Evan Klufts (28 ans) qui a dévoilé les moments les plus intimes. Il a posté une image des mariés devant l'autel, mais aussi une autre de leur sortie d'église. Parmi les convives, on ne croise pas que des coéquipiers de Noël: des rivaux ont eux aussi répondu présent. Le Grec AJ Ginnis (31 ans), désormais retraité, est de la partie, au même titre que le septuple vainqueur suisse en slalom Daniel Yule (33 ans). Noël n'est pas la première vedette du ski à convoler cet été. Loïc Meillard et Filip Zubcic ont eux aussi dit oui.

L'hiver dernier, Clément Noël a pris la deuxième place du classement de la Coupe du monde de slalom. Aux Jeux olympiques, en revanche, il n'est pas parvenu à conserver son titre: septième à mi-parcours, il a été éliminé dans la seconde manche. Pareille mésaventure ne lui est arrivée qu'une seule autre fois en Coupe du monde. Sur les dix autres slaloms, il s'est sinon classé sans exception dans le top 12, avec une victoire et trois autres podiums à la clé.