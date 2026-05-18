La star du ski croate célèbre un mariage romantique

Le skieur croate Filip Zubcic a vécu un mois de mai riche en changements. Le spécialiste des disciplines techniques s’est marié et changera de marque de skis la saison prochaine.

Ramona Bieri

Tout change au mois de mai. Ce proverbe correspond parfaitement à la situation de l’as du ski Filip Zubcic (33 ans). Le spécialiste croate des disciplines techniques évoluera désormais avec une nouvelle marque de skis. Déjà à la mi-avril, le Croate avait quitté Atomic après 22 ans de collaboration. Un mois plus tard, il a annoncé qu’il serait équipé par Nordica dès la saison prochaine.

Et ce n’est pas le seul changement dans sa vie. Le skieur est désormais un homme marié. «Mr. and Mrs. Zubcic», a-t-il partagé samedi après-midi sur Instagram pour annoncer la nouvelle. Le skieur a également publié plusieurs photos de cette journée. Sur la première, lui et sa femme Ana présentent fièrement leurs alliances. En arrière-plan, on aperçoit le lieu de la fête et les invités.

Pluie de félicitations

Des selfies devant et dans l’église ainsi que des images des préparatifs figurent aussi dans la publication. Zubcic a également partagé une photo de sa femme portant sa robe de mariée avec une longue traîne. Lors de la soirée, elle apparaît ensuite dans une robe courte et danse avec son mari.

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Les félicitations du monde du ski n’ont pas tardé à arriver. Le champion olympique de slalom Loïc Meillard, lui-même marié récemment, a réagi avec un emoji aux yeux en forme de cœur et un cœur rouge. Plusieurs autres skieurs comme Miha Hrobat, Atle Lie McGrath ou Ilka Štuhec ont également adressé leurs félicitations.

Filip Zubcic et Ana, née Vukoja, sont en couple depuis plusieurs années. Le Croate avait demandé sa compagne en mariage l’été dernier. Son bonheur privé ne s’est toutefois pas vraiment reflété dans ses résultats lors de la saison écoulée. Zubcic a certes décroché le 13e podium de sa carrière grâce à sa troisième place en géant à Copper Mountain, aux États-Unis, mais il n’est ensuite entré qu’une seule autre fois dans le top 7, lors du slalom de Wengen. À six reprises, il n’est pas parvenu à se qualifier pour la deuxième manche et il a abandonné deux fois. Jusqu’ici, le Croate compte trois victoires en Coupe du monde. En 2021, il avait également décroché le titre de vice-champion du monde du parallèle.



