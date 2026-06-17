Deux mois après avoir annoncé sa retraite sportive, Livio Simonet partage une heureuse nouvelle. Le Grison de 27 ans et son épouse Mélanie vont devenir parents. Le couple est marié depuis juin 2025.

Ramona Bieri

«Pour moi, le moment est venu.» C’est par ces mots que Livio Simonet a annoncé sa retraite à la fin du mois d’avril. A 27 ans, le spécialiste suisse de géant mettait un terme à sa carrière sportive. A peine deux mois plus tard, l’ancien skieur a fait part d'une heureuse nouvelle.

Comme lui et son épouse Mélanie l’ont annoncé sur Instagram, le couple va devenir parent. Sur les photos publiées pour l’occasion, accompagnées d’un cœur et d’un emoji ours en peluche, on voit notamment Livio Simonet de dos, enlacer sa femme. Elle tient une série d’échographies dans les mains. La première paire de baskets du bébé est déjà prête.

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Il était déjà possible de deviner que le couple attendait un enfant. Il y a quelques semaines, lors de vacances en Floride, les deux époux avaient partagé plusieurs clichés sur lesquels l’ancien athlète posait la main sur le ventre de sa femme. Livio et Mélanie Simonet sont mariés depuis juin 2025.

Champion suisse en géant

La saison dernière, Livio Simonet faisait partie du cadre C suisse. Au total, il a disputé 36 courses de Coupe du monde, dont cinq lors du dernier hiver, sans parvenir à marquer le moindre point. Son meilleur résultat individuel reste une 14e place. C’est dans les épreuves de slalom parallèle par équipe qu’il a signé ses seuls podiums au plus haut niveau, avec une victoire et une deuxième place. En 2025, il a également été sacré champion suisse en géant.

Au moment d’annoncer sa retraite, Livio Simonet n’avait pas précisé ce qu’il comptait faire pour la suite. Il avait toutefois confié se réjouir d’un avenir dans lequel il pourrait «passer plus de temps avec sa famille et ses amis» et faire tout ce pour quoi il n’avait pas eu de temps jusque-là. Il s’apprête désormais à fonder sa propre famille.