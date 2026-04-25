Livio Simonet a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'âge de 27 ans seulement. Ce spécialiste suisse du géant explique les raisons de cette décision surprenante.

Ramona Bieri

«Le temps est venu pour moi» - c'est en ces termes que Livio Simonet a annoncé sa retraite sur Instagram. Le spécialiste du géant fait ses adieux au monde du ski à l'âge de 27 ans.

«J'ai eu le privilège de parcourir le monde sur le plan professionnel et de concourir au plus haut niveau avec mes amis», écrit encore Livio Simonet. Durant sa carrière, il a connu de nombreux revers, des douleurs et des moments difficiles, mais il a tout de même eu la chance de fêter des succès.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Il met en avant ses deux podiums en Coupe du monde, avec une victoire et une deuxième place. Toutefois, ces résultats n’ont pas été obtenus en individuel, mais lors d’épreuves parallèles par équipes. C’est également dans ce format qu’il a disputé sa seule course en championnat du monde: en 2023, à Courchevel (France), il a pris la cinquième place aux côtés de Wendy Holdener, Andrea Ellenberger et Semyel Bissig.

Une dernière saison en demi-teinte

Ces derniers temps, Livio Simonet évoluait dans le cadre C de Swiss-Ski. La saison passée, il a pris part à cinq épreuves de Coupe du monde (36 au total dans sa carrière), sans parvenir à signer de résultat marquant. Sa meilleure performance reste une 14e place.

L’hiver dernier n’a pas non plus répondu à ses attentes en Coupe d’Europe : en dix courses, il n’est entré que deux fois dans les points, avec des 15e et 26e rangs. À ce niveau, il compte néanmoins deux victoires et trois autres podiums. Il a également été sacré champion de Suisse de géant en 2025.

«Au final, je retiens surtout les souvenirs, les aventures et les amitiés nouées en chemin», confie-t-il, en remerciant ses partenaires ainsi que toutes les personnes «qui ont rendu cette période possible et inoubliable».

Livio Simonet ne précise pas encore ses projets pour la suite. Il se réjouit toutefois d’un avenir «où je pourrai passer plus de temps avec ma famille et mes amis, et faire toutes les choses que je n’ai pas eu le temps de faire jusqu’à présent».