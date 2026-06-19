Depuis des mois, Franjo von Allmen fait l'objet d'une cour acharnée sur le marché du ski alpin. Mais le triple champion olympique a choisi de rester fidèle à son premier amour.

Marcel W. Perren

Environ quatre mois après son extraordinaire moisson aux Jeux olympiques — avec trois médailles d’or remportées en descente, en super G et en combiné par équipes — Franjo von Allmen vient de conclure un accord particulier. Si la prolongation de son contrat avec Head n’a rien de surprenant, la durée de cet engagement, elle, sort de l’ordinaire.

Prolongation de quatre ans

Le skieur bernois de bientôt 25 ans a prolongé son partenariat avec le fabricant autrichien pour quatre saisons supplémentaires. «En règle générale, nous signons des contrats de deux ans avec les coureurs. Mais avec Franjo, nous souhaitions tous les deux construire quelque chose sur le long terme», explique Rainer Salzgeber, directeur sportif de Head. Une démarche rare dans le milieu. Seul Marco Odermatt avait récemment opté pour une stratégie similaire en prolongeant son contrat avec Stöckli jusqu’à la saison 2029-2030.

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Le montant de cet accord restera confidentiel. Toutefois, en février dernier, l’ancien champion du monde de super G Christof Innerhofer estimait dans une interview qu’un athlète du calibre de Franjo von Allmen pouvait percevoir entre 400'000 et 500'000 francs par an de la part de son équipementier. Ni Head ni le champion olympique ne confirment ces chiffres.

Une passion risquée assumée

Une chose est sûre: plusieurs marques étaient prêtes à investir massivement pour attirer le prodige de Boltigen. Pourtant, von Allmen n’a jamais envisagé de changer de camp. «Head me fournit un matériel exceptionnel. Mais surtout, je peux compter sur Sepp Kuppelwieser, un technicien absolument remarquable. Cette entreprise m’a soutenu bien avant mes débuts au plus haut niveau. Pour moi, poursuivre cette collaboration était une évidence », explique-t-il.

Cette fidélité est également facilitée par la compréhension dont fait preuve Head à l’égard de l’une des grandes passions du skieur: le motocross. Une activité spectaculaire, mais qui comporte évidemment des risques. «Lorsque je me suis fracturé l’épaule lors d’une chute en motocross pendant ma carrière, mon entraîneur m’avait sévèrement rappelé à l’ordre», se souvient Rainer Salzgeber. «Mais comme je suis moi-même passionné de sports mécaniques, je comprends parfaitement Franjo. Et je sais aussi que le motocross constitue un excellent entraînement physique et mental.»

L’ancien vice-champion du monde de slalom géant, médaillé d’argent en 1993, préfère donc faire confiance au jugement de sa nouvelle star. Une confiance qui semble largement justifiée au vu des résultats exceptionnels obtenus par Franjo von Allmen ces dernières saisons.



