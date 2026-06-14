Franjo von Allmen a été coaché par une légende du motocross

L'Autrichien Heinz Kinigadner est une légende du motocross. Il y a quelques jours, il a donné des conseils au skieur bernois Franjo von Allmen, qui participait à la mythique course de motocross Red Bull Erzbergrodeo.

Petar Djordjevic

1500 pilotes prennent le départ de la course de qualification et 500 se retrouvent pour la course principale. Le jour du grand événement, seuls 15 pilotes franchissent la ligne d'arrivée. L'Erzbergrodeo est l'une des épreuves de moto les plus difficiles au monde. Au cœur de l'action cette année, il y avait la star du ski alpin Franjo von Allmen. Ce n'est un secret pour personne que le triple champion olympique aime enfourcher sa KTM en été.

Ses talents sur deux roues impressionnent même la légende autrichienne de motocross Heinz Kinigadner: «Une très, très belle performance de Franjo», commente l'actuel conseiller de KTM à propos de la performance du Suisse en Autriche. De plus, Heinz Kinigadner a lui aussi contribué, au moins en partie, au succès du Bernois.

Il ne voulait pas prendre le départ malgré sa qualification

En effet, après avoir réussi ses qualifications, le skieur ne voulait pas prendre le départ de la course principale. Heinz Kinigadner révèle à Blick pourquoi: «Franjo est un pilote de motocross qui aime mettre les gaz et ne pas devoir pousser sa moto à la main.» Mais cela fait aussi partie du jeu: l’Erzbergrodeo est une véritable lutte pour la survie. De nombreux passages sont si raides ou encombrés de rochers qu’avancer au pas est déjà un exploit.

Franjo von Allmen prendra finalement le départ de la course principale, franchit dix des 27 points de contrôle en quatre heures de course et termine à la 264e place. Kinigadner affirme certes que ce n’est pas lui qui a convaincu le Bernois de participer à la course principale. La légende du tout-terrain a néanmoins donné un conseil au champion olympique : «Ça va aller, tu peux y aller à fond pendant les cinq à dix premières minutes.» Cela tient aux caractéristiques du parcours dans l’ancienne mine.

Moto et ski vont de pair

Selon Heinz Kinigadner, les skieurs ne sont d’ailleurs pas rares sur les pistes de motocross. Les Autrichiens, en particulier, pratiquaient autrefois ce sport pour varier les plaisirs par rapport à l’entraînement estival intensif. «Franz Klammer, Günther Mader ou Werner Grissmann participaient chaque été à des courses sur leurs motos – jusqu’à ce que la fédération autrichienne l’interdise», se souvient la légende.

Cela remonte déjà à plusieurs décennies. En 2022 et 2023, Marcel Hirscher a également participé à l’Erzbergrodeo. Selon Heinz Kinigadner, l’Autrichien est lui aussi un motard doué. Franjo von Allmen vient lui aussi de passer son baptême du feu avec succès.