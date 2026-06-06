Alors que la plupart des stars du ski profitent de leurs vacances, Franjo von Allmen a choisi un défi bien différent. Le Bernois s'est illustré lors des qualifications de la mythique course de motocross Red Bull Erzbergrodeo.

Blick Sport

Alors que la plupart des stars de la Coupe du monde de ski se prélassent au bord de la mer ou d'une piscine, Franjo von Allmen continue de prendre des risques. Ce week-end, le triple médaillé d'or des derniers Jeux olympiques prend part à la Red Bull Erzbergrodeo, une course de motocross réputée pour être l'une des plus compliquées du monde.

Et force est de constater que le Bernois s'en sort là aussi plutôt bien. Ce samedi, lors des qualifications pour la course de dimanche, Franjo von Allmen s'est classé à la 150e place, alors que plus de 1500 participants ont pris le départ. Et cette performance est d'autant plus remarquable qu'en règle générale, seuls 2% des participants atteignent l'arrivée.

Franjo von Allmen impressionne

Le skieur bernois est un fan de longue date de motocross. «J’ai parfois fait des acrobaties sur la route avec ma moto, et les réactions n’ont pas toujours été positives, confiait-il à Blick en mai 2025. J’ai donc décidé de passer sur circuit, pour des raisons de sécurité.»

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Dès que la saison de ski se termine, Franjo von Allmen, accro à l’adrénaline, enfourche sa moto. «Je pense que je cherche un peu d’équilibre à travers le motocross, explique-t-il. Sur la moto, je peux prendre de la distance avec le ski tout en me défoulant d’une autre manière», expliquait-il, ajoutant qu'un jour, peut-être, il pilotera sur l'asphalte.

«Il y a pas mal de choses que j’aimerais tester. Piloter sur asphalte, ce serait vraiment cool.» Mais d'abord, place à la finale de la Red Bull Erzbergrodeo. Puis à une nouvelle saison de ski.