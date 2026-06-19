Quelques jours seulement après avoir démissionné de son poste de CEO, Urs Lehmann fait son retour à la FIS. Le Suisse occupera le poste de secrétaire général jusqu'en mars 2027.

Urs Lehmann fait son retour à la FIS

Urs Lehmann fait son retour à la FIS

Après le changement à la tête

Björn Lindroos

Début juin, Urs Lehmann avait démissionné de la FIS. Le CEO de l'époque était parti à la suite d'un différend avec le président Johan Eliasch et espérait un changement à la tête de la fédération internationale de ski.

Ce changement est désormais effectif. Alexander Ospelt a été élu nouveau président la semaine dernière. Et il a fait revenir Urs Lehmann dans ses rangs. Le Suisse reprendra ses fonctions de secrétaire général à compter du 1er juillet. Son contrat court jusqu'en mars 2027. C'est ce qu'a annoncé la FIS vendredi après-midi.

Procédure de candidature en mars

Urs Lehmann succède ainsi à Michel Vion, qui a démissionné de son poste de secrétaire général. En mars, la FIS «mènera un processus de candidature ouvert et approfondi pour le poste de secrétaire général», indique le communiqué.

On ne sait pas encore qui succédera à Urs Lehmann au poste de CEO de la faîtière du ski.