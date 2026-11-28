La liquidation de l'équipe féminine d'Ambri-Piotta a durement touché Fanny Rask. La Suédoise ne voulait pas terminer sa carrière ainsi et a retrouvé de l'embauche, à Zurich.

Nicole Vandenbrouck

Le coup de massue est arrivé six semaines avant le début de la saison de PostFinance Women’s League. À la fin du mois de juillet, Ambri a retiré son équipe féminine. Des rumeurs évoquant cette possibilité circulaient déjà depuis plusieurs mois. Mais la fin de l’équipe, promue en première division en 2022 seulement, a été scellée alors que la préparation de la saison avait déjà commencé et que le calendrier était établi. La raison: le manque de joueuses.

Les joueuses restantes avaient donc à peine le temps de se trouver un nouveau club. Fanny Rask y est parvenue. La Suédoise de 35 ans a trouvé refuge chez les Zurich Lions. «Je voulais absolument poursuivre mon aventure ici, en Suisse, et la terminer un jour selon mes conditions. Et non pas comme cela s’est passé à Ambri», explique l’ancienne internationale.

«Je veux inspirer les jeunes joueuses»

Dans une publication émouvante, elle écrivait il y a quelques semaines à peine que son monde s’était écroulé et qu’elle avait eu du mal à comprendre ce qui s’était passé. L’attaquante a joué trois ans en Léventine, où elle se sentait chez elle. Zurich représente désormais un nouveau départ. À 35 ans, Fanny Rask est la deuxième joueuse la plus âgée du championnat, mais elle tient le rythme des meilleures.

À l’époque, Ambri lui avait donné la chance de venir en Suisse. «À Zurich, je veux maintenant transmettre mon expérience aux jeunes joueuses et les inspirer.» Car il lui reste encore quelques belles années de carrière, et elle sait la chance qu’elle a. Pour cela, la Suédoise prend énormément soin de son corps et consacre toute son attention au hockey.

Son frère joue à Rapperswil

Cela a toujours été le cas. Déjà en Suède, elle a été joueuse professionnelle durant plusieurs années – notamment grâce au soutien de son frère Victor, qui évolue à Rapperswil. Il lui a permis de se consacrer entièrement au hockey durant les quatre années précédant les Jeux olympiques de 2018 à Pyeongchang. En 2020, elle a fait une pause de deux saisons, car elle en avait simplement assez de voir que les efforts consentis dans le hockey féminin ne portaient pas toujours leurs fruits. Même en Suède, où, selon Fanny Rask, la ligue avait déjà réalisé bien plus tôt les progrès que l’on a pu observer en Suisse ces deux ou trois dernières années.

Après son retour, elle voulait être indépendante – d’où son départ pour la Suisse, où les joueuses étrangères sont correctement rémunérées. Autre avantage actuellement: la proximité avec son frère, qui vit à Rapperswil avec sa famille. Depuis qu’elle joue à Zurich, ils peuvent se voir encore plus souvent. «Victor a désormais deux enfants, je peux ainsi faire partie de leur vie», se réjouit la tata Fanny, qui aimerait volontiers continuer à jouer après cette saison.