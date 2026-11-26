Blessée lors du derby face à Fribourg-Gottéron, l'attaquante française du Lausanne HC Lionnes Julia Mesplède souffre d'une rupture des ligaments croisés et ne rejouera plus cette saison.

Le derby face à Fribourg-Gottéron coûte cher aux Lionnes du LHC

Le derby face à Fribourg-Gottéron coûte cher aux Lionnes du LHC

Coup dur pour les Lausanne HC Lionnes. Le club vaudois a annoncé jeudi sur Instagram que son attaquante française Julia Mesplède ne rejouerait plus cette saison. Blessée lors du derby face à Fribourg-Gottéron, la joueuse souffre d'une rupture des ligaments croisés.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Cette blessure met donc un terme prématuré à sa saison. Julia Mesplède devra désormais entamer une longue rééducation avant de pouvoir retrouver la compétition. Dans leur communiqué, les Lionnes lui ont adressé un message de soutien et souhaité un bon rétablissement.

En sept matches, l'attaquante française a inscrit deux assists avec les Lionnes.