L'internationale helvétique de 18 ans traverse l'Atlantique. Elle rejoint les RIT Tigers dans le championnat universitaire nord-américain de la NCAA.

Une jeune pépite genevoise va tenter sa chance en Amérique du Nord

Une jeune pépite genevoise va tenter sa chance en Amérique du Nord

ATS Agence télégraphique suisse

Laure Mériguet, joueuse de l’équipe nationale suisse, rejoint le championnat universitaire nord-américain de la NCAA. La défenseure de 18 ans évoluera avec les RIT Tigers, l’équipe du Rochester Institute of Technology, dans l’Etat de New York.

Jusqu’à présent, Mériguet évoluait au Lausanne HC et au Genève Future Hockey. Avec la Suisse, la Genevoise a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques en février et a participé aux deux derniers Championnats du monde.