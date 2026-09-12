Médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, Laure Mériguet rejoint le Lausanne HC. La Genevoise évoluera dans l'élite grâce à une licence B.

Matthias Davet Sport-Journalist

Une Genevoise rejoint le Lausanne HC. Ce samedi, la section féminine du club vaudois a annoncé l'arrivée dans ses rangs de Laure Mériguet. La jeune défenseure de 18 ans va évoluer dans l'élite grâce à une licence B.

En février dernier, la joueuse du Genève Futur Hockey avait participé aux Jeux olympiques de Milan-Cortina avec l'équipe de Suisse. Dans le nord de l'Italie, elle était parvenue à décrocher une médaille de bronze avec la formation helvétique.

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Grâce à son expérience, elle va renforcer le Lausanne HC, nouvellement promu en Postfinance Women's League. Ce dimanche, les Vaudoises vont disputer leur tout premier match dans l'élite du hockey suisse, avec un déplacement dans la capitale, pour y affronter le CP Berne (14h).