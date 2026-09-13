Les Ladies de Fribourg-Gottéron ont parfaitement débuté le championnat de Postfinance Women's League. Les premiers matches de Neuchâtel et Lausanne ont été plus compliqués.

Matthias Davet Sport-Journalist

Fribourg-Gottéron

Difficile de faire meilleur début pour les Fribourgeoises. Les protégées de Thomas Zwahlen ont remporté leurs deux premières rencontres de la saison régulière. Samedi, elles sont venues à bout de Berne lors du derby des Zähringen (2-0). L'occasion pour la portière Amaya Valentina Iseli d'obtenir son premier blanchissage, en détournant les 24 tirs des Ours.

Le lendemain et toujours sur le plateau de Saint-Léonard, Fribourg-Gottéron a facilement battu Neuchâtel (4-1), lors du Big Day du club. Les Ladies ont disputé leur rencontre juste après celle de Champions Hockey League entre les Dragons et Mannheim. À noter qu'après ces deux premières journées, Norina Müller a déjà inscrit trois buts.

Neuchâtel Hockey Academy

Contrairement aux Fribourgeoises, Neuchâtel a vécu un premier week-end bien compliqué. Pour les débuts de leur saison 2026/27, la troupe Gilles Voirol s'est fait battre par le champion en titre, Zoug (2-7) à la patinoire du Littoral. Elle a notamment encaissé quatre points de la Hongroise Mira Seregély (2 buts, 2 assists).

Le lendemain à Fribourg, les Neuchâteloises ont un peu plus limité la casse, mais se sont tout de même inclinées (4-1). Après ce week-end initial, elles pointent à la dernière place de la Women's League.

Lausanne HC

Pour son tout premier match dans l'élite féminine, le Lausanne HC s'est rendu du côté de Berne. Et, malgré la présence de Laure Mériguet dans leurs rangs, les Vaudoises n'ont pas pu vendre la peau des Ours.

Après deux tiers, le score final était déjà visible sur le panneau d'affichage (6-2). Une première compliquée dans la capitale. Par contre, on peut noter que le premier but dans l'histoire du LHC féminin a été inscrit par la No 17 Héloïse Fournier, après 13 minutes en power-play.