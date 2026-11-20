Une semaine après l'élimination de la Suisse au Championnat du monde, la PostFinance Women's League est de retour. Toujours leader, Fribourg-Gottéron recommence par un derby face à Lausanne.

Matthias Davet Journaliste Sport

La PostFinance Women's League revient! Après plusieurs semaines d'interruption, dues au Championnat du monde de hockey sur glace, les Fribourgeoises, Zougoises ou autres Davosiennes vont reprendre possession des patinoires du pays.

Éliminée face à la Suède en quarts de finale, la Suisse a fait moins bien qu'aux Jeux olympiques (médaille de bronze). Cela va-t-il avoir un effet sur le jeu des internationales ces prochaines semaines? Premier élément de réponse dès ce week-end, avec six matches au programme (trois samedi, trois dimanche).

Du côté romand, on s'intéressera évidemment à ce qui se passera à la Vaudoise aréna, samedi à 14h (en direct sur Blick). Les Lionnes du Lausanne HC reçoivent le leader Fribourg-Gottéron. Lors du premier match entre les deux équipes dans l'élite, il n'y avait pas eu photo: les Dragons s'étaient imposés 7-1 à la BCF Arena.

Les Vaudoises vont-elles parvenir à prendre leur revanche? Difficile à dire face à un leader qui, certes a perdu la meilleure compteuse du championnat, Ann-Frédérique Guay, jusqu'à la fin du mois de janvier. Mais qui a aussi recruté l'internationale Jenna Kaila, qui avait totalisé 105 points en 95 matches lors des trois dernières saisons à Ambri.

Deux déplacements dimanche

Dimanche, le LHC se déplacera du côté de Zurich pour affronter une équipe juste devant lui au classement. L'occasion est belle pour décrocher sa deuxième victoire cette saison.

Dernier club romand engagé, Neuchâtel jouera dimanche à Davos. Pour le moment, les protégées de Gilles Voirol n'ont toujours pas remporté le moindre match depuis le coup d'envoi de la saison.