Shanon Miller très fière de ses hockeyeuses: «Ce n'est que le début»

La Suède a mis fin au parcours de la Suisse en quarts de finale du Mondial. Dans des conditions loin d'être idéales, la Nati féminine n'a pas réussi à décrocher une médaille, mais l'expérience est loin d'être un échec. Blick tire le bilan du premier Mondial de l'ère Shannon Miller.

En bref Le premier Mondial sous la direction de Shannon Miller est terminé

Vendredi, le rêve de médaille de la Suisse a pris fin

Neuf débutantes ont acquis de l'expérience au Mondial

Nick Rohner , Nicole Vandenbrouck et Stephan Roth

La Nati féminine a déjà goûté trois fois au podium lors d'un grand rendez-vous international: avec le bronze au Mondial 2012, puis aux Jeux olympiques de 2014 et de 2026. Forcément, le rêve d'une nouvelle médaille accompagne les Suissesses à chaque tournoi. Mais il s'est envolé vendredi, au Danemark, avec une élimination en quarts de finale face à la Suède (0-1). Faut-il pour autant en conclure que Shannon Miller, qui a succédé à Colin Muller à la tête de l'équipe, a manqué son premier rendez-vous mondial? Certainement pas.

Pour espérer décrocher une médaille, la Suisse doit réunir pratiquement toutes les conditions favorables. Les Etats-Unis et le Canada, qui dominent la discipline, disposent d'un réservoir de joueuses nettement plus talentueuses. Et même face à ses concurrentes directes que sont la Suède, la Finlande et la Tchéquie, la Nati ne part pas avec les mêmes armes.

«Cela fait mal de perdre un quart de finale. Mais le sentiment qui domine, c'est la fierté. Nous avons énormément progressé depuis notre premier tournoi à Kloten cet été», a expliqué la sélectionneuse canadienne à la SRF. Avant d'ajouter: «La réalité, c'est que l'équipe suédoise est plus grande, plus forte, plus rapide et plus talentueuse. Tout le monde le sait, nous aussi. Mais chaque fois que nous l'affrontons, nous sommes proches. Et nous avons vraiment bien joué. Un coup de sifflet prématuré nous a malheureusement privés d'un but.»

Cinq médaillées de bronze ont tourné la page internationale

Si l'on met de côté les confrontations avec les deux géants nord-américains, toutes perdues, le bilan de la Suisse dans les matches à élimination directe depuis 2012 est presque équilibré: dix victoires pour onze défaites.

Pour son premier Mondial à la tête de la Nati, Shannon Miller a toutefois dû composer avec des circonstances particulièrement difficiles. Cinq joueuses de l'équipe médaillée de bronze ont en effet mis un terme à leur carrière internationale cet été, alors qu'elles étaient encore dans la force de l'âge: la défenseuse Lara Christen (24 ans, Berne), Shannon Sigrist (27 ans, ZSC Lions), Lena-Marie Lutz (25 ans, dernière étape à Ambri), Kaleigh Quennec (28 ans, dernière étape à Berne) et Lisa Rüedi (26 ans, ZSC Lions). Toutes pour des raisons personnelles.

Contrairement aux hommes, dont de nombreux joueurs de haut niveau peuvent vivre de leur sport, le hockey féminin souffre d'un déséquilibre important entre l'investissement demandé et les retombées obtenues. Une réalité qui finit par user les organismes et les motivations, d'autant qu'il faut encore consacrer huit à neuf semaines par année à l'équipe nationale. La situation ne devrait pas évoluer rapidement tant que le hockey féminin peinera à susciter davantage d'intérêt auprès du public européen. Le chiffre est parlant: seuls 873 spectateurs ont assisté au quart de finale contre la Suède.

Shannon Miller a également dû encaisser un coup dur de dernière minute. Juste avant le début du tournoi, la capitaine Lara Stalder s'est blessée. Depuis des années, l'attaquante zougoise de 32 ans forme avec Alina Müller le principal moteur offensif de la Nati. Son absence a forcément pesé sur la production offensive suisse. En cinq rencontres, l'équipe de Miller n'a inscrit que sept buts. Un maigre bilan lorsqu'on possède une défense solide et deux gardiennes de premier plan comme Saskia Maurer et Andrea Brändli. Après le Mondial, les deux portières tenteront de décrocher une place dans la ligue professionnelle nord-américaine (PWHL), respectivement à Las Vegas et à Detroit.

Neuf néophytes ont découvert le Mondial

Tout n'est cependant pas à jeter, loin de là. Shannon Miller a notamment profité de ce tournoi pour renouveler son groupe. Neuf joueuses disputaient leur premier Mondial et dix avaient 20 ans ou moins. Une expérience précieuse pour la suite, notamment pour trois attaquantes au potentiel offensif prometteur: Ivana Wey (20 ans), déjà remarquée aux Jeux olympiques et qui évolue désormais à la Northeastern University de Boston, Naemi Herzig (19 ans, College of the Holy Cross) et Norina Müller (18 ans, Fribourg), meilleure marqueuse suisse de la PostFinance Women's League.

Le championnat national reste toutefois confronté à de sérieux défis. Depuis le retrait d'Ambri, il ne compte plus que sept équipes. Neuchâtel et Lausanne ne sont pas encore en mesure de rivaliser avec les meilleures formations. Zoug, où les joueuses sont employées à 40%, fait figure de référence. Fribourg affiche également des ambitions grandissantes dans le hockey féminin, tandis que les anciens ténors que sont les ZSC Lions et Berne misent avant tout sur la formation.

Au CP Berne, l'Emmentaloise Maela Mosimann, âgée de 14 ans seulement, occupe déjà le troisième rang des meilleures marqueuses de son équipe avec douze points en huit matches. À Zurich, Norina Schrupkowski (17 ans) représente le prochain grand espoir au poste de gardienne.

L'avenir n'est donc pas sombre. Shannon Miller, impressionnée par la soif d'apprendre de ses joueuses, veut regarder devant elle. «Ce n'est que le début», assure-t-elle. Mais la concurrence ne reste pas les bras croisés. Et le chemin qui sépare encore la Suisse des Etats-Unis et du Canada demeure considérable.