Estelle Duvin, star et ambassadrice de Fribourg-Gottéron

Fribourg-Gottéron peut compter depuis cet été sur la meilleure joueuse du pays, Estelle Duvin. Si l’attaquante française de 29 ans peut vivre de sa passion, elle mesure tout le chemin à parcourir encore pour le hockey féminin en Suisse.

Thomas Freiburghaus

Sur la glace de l’immense BCF Arena, la patinoire de Fribourg, la même qui a accueilli en mai dernier les Championnats du monde de hockey sur glace, la joueuse au maillot noir floqué du numéro 12 virevolte entre coéquipières et adversaires en cette froide soirée d’automne. De l’échauffement – où elle s’offre quelques gestes (très) techniques avec sa canne – au match – où elle amène du danger chaque fois qu’elle se saisit du puck –, Estelle Duvin impressionne les quelques centaines de spectateurs venus assister à ce duel romand entre les Dragonnes des Fribourg-Gottéron Ladies et les Lionnes du Lausanne HC Féminin.

L’attaquante française de 29 ans boucle finalement la partie avec cinq points (un but et quatre assists) au compteur, dans une large victoire 7-1 des siennes. La routine pour celle qui domine la PostFinance Women’s League depuis un peu plus de quatre ans déjà. Après 11 matchs disputés cette saison avec Fribourg, elle compte 30 (!) points, portant son total à 245 unités en 117 rencontres jouées au plus haut niveau du hockey féminin en Suisse. Faramineux, tout simplement.

Avec Estelle Duvin, Fribourg veut être champion

Désormais installée à Fribourg, Estelle Duvin découvre cette saison un nouvel environnement, après avoir passé trois belles années dans la capitale, où elle a remporté le titre national en 2025. «A Berne, j’avais fait le tour, il me fallait un nouveau challenge. J’avais aussi l’impression que les ambitions du club n’allaient plus dans le même sens que les miennes», détaille-t-elle. En traversant la Sarine, la Dunkerquoise se retrouve plus alignée. «Tout s’est goupillé pour que ce soit Fribourg. J’apprécie la ville, les gens sont accueillants et l’équipe aussi. Il y a aussi le fait que ça parle français! Tout s’est fait assez naturellement», énumère la pétillante joueuse, qui se plaît dans la cité des Zähringen.

« C'est la bonne année pour viser la finale. Et pourquoi pas le titre? Estelle Duvin »

Les visées de sa nouvelle équipe vont également dans la direction souhaitée par Estelle Duvin, gagnante dans l’âme. «Je veux toujours jouer une saison pour gagner. En échangeant avec Fribourg, j’ai vu que leurs ambitions correspondaient à ce que je cherchais. C’est la raison pour laquelle j’ai signé.» En recrutant une joueuse de son acabit, les Fribourg-Gottéron Ladies affichent en grand leur envie non seulement de finale, mais aussi de titre. L’objectif est clair: titiller les Zougoises, championnes en titre. Lors de la première rencontre de la saison entre les deux favorites, Gottéron s’était lourdement incliné 4-9. Mais les Dragonnes ont pris leur revanche en octobre, s’imposant 6-1, et trônent actuellement à la première place du classement de la PostFinance Women’s League. «Fribourg ne fait que progresser depuis qu’elles sont en première division. Je pense que là, c’est la bonne année pour viser une finale. Et pourquoi pas le titre?» questionne Estelle Duvin.

Le rêve canadien

En tout cas, son club pourra s’appuyer sur cette joueuse qui a grandi dans la banlieue de Dunkerque, dans le nord de la France. Un lieu qui ne prédestine pas forcément à découvrir le hockey sur glace. Et pourtant. «Le hockey, à Dunkerque, se développe de plus en plus. Il y a un engouement autour de ce sport!» lance Estelle Duvin avec enthousiasme. A 5 ans, elle suit les traces de son grand frère et enfile pour la première fois ces patins qu’elle ne quittera plus. Les dix premières années, la Dunkerquoise joue avec les garçons, avant d’intégrer le centre national de Chambéry, afin de rejoindre une équipe composée des meilleures jeunes hockeyeuses du pays. Une fois le bac obtenu, elle traverse l’Atlantique, pour jouer en ligue universitaire. L’Amérique du Nord comme un rêve, un objectif visé depuis toujours. «En France, le hockey n’est pas le sport le plus connu, encore moins féminin. Au Canada, c’est le sport national, donc ça fait rêver de jouer dans un pays où la culture est autour du hockey. Je recherchais aussi cette ambiance universitaire des films américains.» Un bon moyen de continuer l’école en parallèle. «Moi, j’adorais le hockey, je n’aurais pu faire que ça. Mais pour mes parents, c’était aussi les études», sourit celle qui a effectué un cursus en psychologie et en sociologie.

« L'objectif est de faire aimer le hockey féminin à la ville de Fribourg Estelle Duvin »

Son parcours l’a d’abord menée aux Etats-Unis, puis au Canada, avant le retour en Europe, d’abord en Finlande et, enfin, en Suisse. «Je suis quelqu’un qui aime bien bouger, tenter des expériences. Quand on me demande pourquoi j’ai choisi la Suisse, la réponse est toujours la même: j’ai la sensation d’avoir trouvé mon équilibre ici, entre le hockey, le championnat qui se développe financièrement, la culture qui se rapproche de celle de la France. Je me sens juste bien, c’est pour ça que je reste.»

Remplir la patinoire

Se sentir bien et participer à l’évolution du hockey féminin en Suisse, voilà les deux piliers sur lesquels Estelle Duvin construit sa carrière. Pour Fribourg-Gottéron, l’objectif est désormais de remplir toujours plus la grande BCF Arena (9620 places) lors des matchs de ses Ladies. «C’est toujours plus motivant de jouer dans une patinoire où il y a un peu de bruit, un peu d’ambiance», avoue l’attaquante de 29 ans. Face à Lausanne, fin septembre, le club avait mis en place une soirée gratuite pour les étudiants de l’université de la ville, attirant quelque 738 spectateurs. «Ça nous a aidées à performer, à montrer au public qu’il faut revenir, qu’ils ont une belle équipe à soutenir.» Face à Zurich, fin octobre, 1280 curieux sont venus garnir les gradins lors du Family Day (entrée gratuite pour tout le monde).

La preuve d’un début d’engouement qui grandit à Fribourg, où Estelle Duvin a son rôle à jouer sur la glace, mais aussi en dehors. La Française a été engagée pour jouer, mais également pour s’investir dans l’entreprise de communication By The Way, qui collabore avec Fribourg-Gottéron, qui met le paquet sur la visibilité de son équipe féminine. «Le rôle que j’ai, c’est de coordonner. Je fais le lien entre le club et les actions qu’on met en place. Je vois avec le club ce dont il a besoin et je vais du côté de la boîte de com pour regarder comment on pourrait faire», précise-t-elle.

Avec ce double rôle, Estelle Duvin espère retrouver les patinoires remplies qu’elle a découvertes avec le maillot bleu de l’équipe de France, lors des Championnats du monde ou des Jeux olympiques (dont elle a d’ailleurs les anneaux tatoués sur le bras). «Le but, c’est que le public qu’on touche revienne parce qu’il apprécie ce qu’il voit. Et que, au fur et à mesure de la saison, on attire plus de monde. Si on se qualifie en play-off, qu’on va loin, l’objectif est de bien communiquer, de promouvoir notre équipe et de faire aimer le hockey féminin à la ville de Fribourg», conclut-elle. Une saison après s’être enflammés comme jamais pour leur équipe masculine et Julien Sprunger, nul doute que bien des fans de Gottéron remettraient volontiers le couvert pour leurs Dragonnes.