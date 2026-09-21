Un renfort de poids à Genève pour la saison prochaine

Genève-Servette continue de se renforcer en vue de la saison prochaine. Les Aigles ont mis sous contrat pour trois ans l'attaquant André Heim qui évolue actuellement à Ambri-Piotta.

Grégory Beaud Journaliste Blick

La semaine dernière, le GSHC a annoncé avoir prolongé le contrat de son défenseur international, Simon Le Coultre. Cette nouvelle vient s'ajouter à une autre, pas encore confirmée officiellement, envoyant le Davosien, Valentin Nussbaumer, aux Vernets à compter de la saison 2027/2028. Bref, le futur s'annonce radieux au bout du Léman où les dirigeants semblent préparer une équipe intéressante pour les premiers matches dans la nouvelle patinoire prévue en 2030.

Dans cette optique, Genève-Servette communique une autre arrivée majeure pour le futur. Les Grenat ont mis sous contrat André Heim pour les trois prochaines saisons. Celui qui a commencé le présent exercice avec Ambri-Piotta vivra ainsi sa première expérience en Suisse romande après avoir porté le maillot de Berne et du club léventine. Il avait même furtivement tenté sa chance en Amérique du Nord avant de revenir en Suisse.

Âgé de 28 ans, André Heim a longtemps fait partie du cadre élargi de l'équipe de Suisse. Il n'a toute fois plus porté le maillot de la sélection nationale depuis la saison 2023/2024. Il n'en demeure pas moins un attaquant établi en National League et apportera une jolie profondeur au GSHC.

Pour Ambri, cette nouvelle est un nouveau coup dur puisque l'ancien junior de Berne est un autre élément à quitter le Tessin avec Manix Landry et Miles Müller qui rejoindront Lausanne à compter du prochain championnat également. Les premiers de Lars Weibel comme directeur sportif du HCAP sont décidément compliqués.