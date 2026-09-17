Genève-Servette prolonge un défenseur majeur pour trois ans

Grégory Beaud Journaliste Blick

Bonne nouvelle pour Genève-Servette en ce début de saison. Les Aigles ont paraphé un nouveau contrat avec leur défenseur, Simon Le Coultre, pour trois saisons supplémentaires. Le Vaudois d'origine est devenu un pilier de l'arrière-garde grenat et était l'un des joueurs les plus courtisés sur le marché ces dernières semaines.

Ancien junior du Lausanne HC, Simon Le Coultre avait parachevé sa formation en Amérique du Nord durant trois saisons du côté de Moncton. À son retour en Suisse, il avait décidé de rejoindre Genève-Servette où il a effectué ses débuts en National League lors de la saison 2019/2020. En sept saisons, le défenseur est devenu un membre incontournable du GSHC et était proche d'une sélection pour le dernier Mondial qui a eu lieu en Suisse.

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Depuis son arrivée sur les bords du Léman, Simon Le Coultre a remporté le titre national ainsi que la Ligue des Champions avec les Aigles. À 27 ans, le joueur provenant de la Vallée de Joux possède encore une jolie marge de progression. Ce contrat de trois ans est ainsi une bonne opération tant pour lui que pour Genève-Servette qui met sous contrat un arrière de qualité, denrée rare sur le marché des transferts.

Les Grenat signent ainsi un élément majeur de leur futur. Ils avaient déjà mis le stylo à la main du Jurassien Valentin Nussbaumer à compter de la saison prochaine. De quoi préparer au mieux la transition vers la nouvelle patinoire.