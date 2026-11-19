Légende du HC Ajoie, Jonathan Hazen a dû se résoudre à quitter les Vouivres en fin de saison dernière. Le Québécois brille désormais en Swiss League, sous le maillot du HC Viège. Rencontre.

Thomas Freiburghaus Journaliste

On avait quitté Jonathan Hazen au terme d’une saison 2025/26 qui a conclu une aventure superbe avec le HC Ajoie. Le Québécois et les Vouivres mettaient un terme à 11 ans de relation, durant laquelle il aura disputé 461 matches pour 578 (!) points et été l’un des hommes forts de la promotion en National League, en 2021.

On le retrouve bien plus au sud, à Viège, où l’attaquant de 36 ans a trouvé un point de chute pour continuer son histoire en Suisse. «Je me sens bien, c’est fun», commence-t-il quand on lui demande comment il se sent dans son nouveau club. «On a une belle équipe: de la profondeur, des bons coéquipiers.»

Rentré au Québec sans contrat

Le joueur canadien porte même le casque doré de top-scorer au HC Viège et a déjà inscrit 22 points lors de ses 15 premiers matches sous ses nouvelles couleurs. Un total flatteur qui ne satisfait pas complètement le très exigeant «Johnny», qui redécouvre une Swiss League qu’il avait quittée voilà cinq ans. «C’est plus rapide, les jeunes patinent très bien. Et il y a plus de skills individuels qu’avant. Pour moi, tout est un peu plus difficile, je dois m’adapter. Je crois que je m’en sors pas trop mal, mais il y a beaucoup de place pour m’améliorer.»

Et pour cause: à Ajoie, le No 4 a évolué «pendant des années et des années» avec les mêmes compères. «Tout est nouveau pour moi, j’ai joué avec (Phil-Michaël) Devos pendant 11 ans. Et je suis arrivé sans camp d’entraînement, j’ai commencé la saison directement», explique-t-il.

Sans contrat, après n’avoir pu le prolonger une cinquième fois avec le HCA, Jonathan Hazen est retourné au Canada sans garantie aucune. «Je suis rentré en famille au Québec, j’ai profité d’elle au maximum. J’ai aussi fait du camping, j’adore ça», sourit-il. Dans son pays natal, il a même scolarisé ses enfants, et sa femme a commencé à travailler. Pendant que lui, le temps passant, «s’emmerdai[t] un peu», avoue-t-il. «Je me maintenais, mais ce n’est pas pareil de faire un camp d’entraînement que de pratiquer avec des vieux de 55 ans, dans des petites ligues de garage.»

Fin de carrière fin 2026?

Le Québécois était dans l’attente d’un coup de fil de la Suisse. Si celui-ci ne venait pas, il prendrait sa retraite. «J’attendais des opportunités liées aux blessés en Swiss League», détaille-t-il. L'appel est finalement venu de Viège, obligé de réagir à la suite à la longue blessure de l’étranger Adam Brodecki. Dans le Haut-Valais, son contrat court jusqu’à la fin de l’année civile et Jonathan Hazen est conscient qu’il joue «probablement ses derniers moments». La balle est dans le camp viégeois pour prolonger l’aventure.

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Sans garantie, encore une fois, Jonathan Hazen tâche de «savourer» et de «profiter» de cette vie de hockeyeur qu’il aime tant. Ce, malgré le manque de sa famille, restée derrière lui au Québec. «Le premier mois, c’était plaisant: tu profites un peu, tu vas manger avec les gars… Mais dernièrement, c’est plus difficile, je m’ennuie pas mal. Je n’ai jamais été loin de mes enfants, c’est la première fois», soupire-t-il, avec beaucoup d’émotion dans la voix. «On s’appelle tous les jours, avant et après l’école. Mais ils n’ont pas beaucoup de temps: mon petit gars joue au hockey, ma petite fille fait de la gymnastique, ma femme travaille. C’est compliqué.» Une situation qui ne l’empêche pas de briller sous le maillot du HC Viège.