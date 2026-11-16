L'un des héros de la victoire des Ours sur les Aigles n'est autre qu'un jeune Genevois. Le Saconnésien Paul Mottard, 20 ans, a inscrit un point face à son club de cœur.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Samedi, aux Vernets, un intrus s’est glissé dans les rangs bernois au moment du «Cé qu’è lainô». Paul Mottard, jeune joueur du CP Berne, n’a pu s’empêcher de bouger les lèvres lors de l’hymne de Genève-Servette. Et pour cause, le No 96 des Ours est né au Grand-Saconnex, commune genevoise, et a commencé le hockey dans son canton, d’abord au HC Trois-Chêne, puis au GSHC, justement. «Entendre le Cé qu'è lainô avant le match, ça m’a fait quelque chose. Je l’ai chanté, j’étais obligé», avoue-t-il, en bon Genevois.

Ses proches l'ont enfin vu en pro

Par la suite, l’attaquant de 20 ans a repris son rôle de Bernois et a joué un bien mauvais tour aux Aigles, réalisant un assist sur le quatrième but du CP Berne. «Revenir ici face à la première équipe, c’est vraiment spécial. J’ai fait un point, je suis content de mon match, ça m’a fait plaisir», déclare-t-il après la rencontre, dans les travées des Vernets.

Sa venue dans la vétuste patinoire qu’il avait quittée dès les U15 pour Bienne lui a également permis de rameuter bon nombre de proches dans les gradins. «Pour la plupart, c’est la première fois qu’ils me voyaient en professionnel. L’année passée, j’étais en Finlande, ils ne m’ont pas vu. Du coup, là, à la maison, ils ont pu venir. C’était vraiment bien», lance Paul Mottard avec un grand sourire.

Après ses classes biennoises, Paul Mottard a poursuivi son développement en Finlande. «J’y ai découvert un jeu plus physique, vu que les patinoires sont plus petites. J’ai pris de l’expérience, j’ai pu jouer avec les pros là-bas aussi», détaille-t-il. Pendant ses deux années finlandaises, le Genevois a joué en U20 et même en première division (13 matches avec Ilves la saison dernière). «Je suis revenu ici avec confiance, je ne suis pas passé des juniors aux pros directement en Suisse.»

Avec trois équipes cette saison

Heureux comme pas deux d’être de retour dans son pays, Paul Mottard a choisi Berne comme point de chute. Les Ours lui donnent un maximum de minutes, et ce, peu importe la ligue. Cette saison, le Saconnésien a déjà évolué avec trois équipes: Berne en National League (12 matches), les U21 du club (5 matches) et Olten en Swiss League (2 matches). «C’est surtout pour que j’aie des minutes tout le temps, que je reste toujours fit», explique celui qui a pour but de s’installer durablement au plus haut niveau du hockey suisse. «C’est le but, bien sûr. Je m’en sens capable», lance-t-il avec confiance.

Après la rencontre, ce n’est pas le «Cé qu’è lainô» qui se laissait entendre aux Vernets, mais bien les musiques festives d’après-match diffusées dans le vestiaire bernois, en suisse allemand dans le texte. De quoi réjouir Paul Mottard? «Je suis habitué depuis Bienne, s'amuse-t-il. Et on est partis en vacances à Majorque avant la saison, il n’y avait presque que ça. Je suis habitué, je connais un peu les paroles.» Le Genevo-bernois aura donc pu chanter deux fois samedi soir: une fois avant et une fois après la partie.