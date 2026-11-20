Privé de deux de ses attaquants majeurs sur la durée, Fribourg-Gottéron perd bien plus que deux noms sur la feuille de match. Les chiffres montrent à quel point son jeu tournait autour de Marcus Sörensen et Jacob de la Rose.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le coup est rude. Avec les blessures de longue durée de Marcus Sörensen et Jacob de la Rose, Fribourg-Gottéron perd ses deux meilleurs leviers offensifs. Les Suédois pesaient lourd dans le volume offensif fribourgeois. Les chiffres confirment ce que l’œil devinait depuis le début de la saison.

Plus de la moitié du temps de jeu des trios fribourgeois à 5 contre 5 (54%) s’est déroulé avec au moins l’un des deux sur la glace. Dans ces minutes-là, les Dragons ont marqué 31 buts pour 27 encaissés et pesé 66% des expected goals (xG), ces buts «attendus» qui mesurent la qualité des occasions créées et concédées. Sans eux, le bilan tombe à 19-22 et la domination s’évapore: 49,5% des xG. Autrement dit, Gottéron passe d’une équipe qui écrase ses adversaires à une équipe tout juste à l’équilibre.

Christoph Bertschy le plus touché

Le premier à en souffrir sera Christoph Bertschy. Sur ses 320 minutes jouées à égalité numérique, l’attaquant n’en a passé que 86 sans aucun des deux Suédois. Avec de la Rose, il formait un duo redoutable: 210 minutes ensemble et près de 68% des expected goals. Paradoxe, ce tandem dominateur n’a pas été récompensé au tableau d’affichage (10 buts marqués contre 12 encaissés), signe d’une réussite qui le fuyait. Thierry Schild, lui, a disputé l’essentiel de ses minutes à leurs côtés et devra trouver une nouvelle place.

Henrik Borgström perd aussi un partenaire de choix. Le trio Sörensen-Reber-Borgström affichait un bilan de 5-1 et pesait près de 60% des buts escomptés, le meilleur ratio de buts parmi les trios réguliers de l’équipe. Sans Sörensen, Jamiro Reber voit d’ailleurs ses chiffres plonger, à 45% des xG.

Le casse-tête est donc entier pour le staff fribourgeois. Aucune ligne de rechange n’a vraiment fait ses preuves. Reber-Borgström-Richard tourne à 40% des xG en 45 minutes, Dorthe-Boppart-Hedlund à 37% en une demi-heure. Seule piste encourageante, l’association Bertschy-Dorthe-Schmid (56%, 2-1), sur à peine 25 minutes.

L'heure d'Anthony Richard

Il y a tout de même des lueurs d'espoir. Et des pistes de réflexion pour Roger Rönnberg? Anthony Richard, d’abord: sans les deux blessés, ses trios affichent un bilan positif de 7-4 en plus de 150 minutes. Sandro Schmid, ensuite, l’un des attaquants les plus utilisés dans ces combinaisons, reste au-dessus de la barre avec 58% des xG sans ses deux coéquipiers. Et Borgström conserve un solide 64% sans Sörensen. De quoi bâtir une nouvelle ossature autour de ce trio d’options.

Reste la profondeur. Les Dorthe, Hedlund, Taibel ou Nicolet vont devoir monter en grade, alors que leurs combinaisons peinent jusqu’ici à exister. Il faudra aussi composer avec des échantillons encore minces: aucune de ces nouvelles lignes n’a joué plus de 50 minutes ensemble. À Gottéron de prouver qu’il sait encore gagner sans ses deux moteurs. Le test commence maintenant.