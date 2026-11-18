Cela fait désormais deux semaines que Théo Rochette ne joue plus en AHL… mais toujours pas en Suisse, où il souhaite revenir. Comment expliquer cette situation autour de l'attaquant international?

Grégory Beaud Journaliste Blick

S'il fallait une définition du mot «laconique», le communiqué de presse des Grand Rapids Griffins en serait un parfait exemple. En 28 mots, le club de AHL a annoncé que Théo Rochette prenait ses distances avec l'équipe pour des raisons personnelles et que l'organisation ne ferait aucun autre commentaire. Depuis? Rien. Comme nous l'écrivions à l'époque, l'attaquant suisse est reparti à Québec, d'où il gère cette situation. Le tout après seulement quelques semaines passées dans l'antichambre de la NHL, à quelques coups de patin de son rêve de toujours: évoluer dans la meilleure ligue du monde.

Dès lors, que se passe-t-il depuis une quinzaine de jours? Selon nos informations, le souhait du joueur est de revenir en Suisse et, plus précisément, à Lausanne, où il est toujours sous contrat pour plusieurs années. Des contacts ont même eu lieu entre les différentes parties pour permettre ce retour. Problème? Théo Rochette est également lié aux Detroit Red Wings, qui ne souhaitent pas, pour l'heure, libérer leur joueur.

Un autre dossier empoisonne Detroit

Comment expliquer cette situation? Avec son contrat d'entrée d'une saison et un avenir désormais en pointillé en Amérique du Nord, Théo Rochette n'est pas un joueur autour duquel Detroit construit son futur. À première vue, rien ne semble donc justifier que la franchise du Michigan s'oppose à son retour en Suisse. Mais un autre dossier, autrement plus important, pourrait expliquer cette position.

Depuis plusieurs mois, les Red Wings sont engagés dans un bras de fer avec Dylan Larkin. L'ancien capitaine de la franchise a demandé à être transféré et souhaite rejoindre une équipe figurant sur sa liste de destinations acceptables, dont le Minnesota Wild. Mais les dirigeants de Detroit ne veulent pas céder à ses exigences. Le 29 octobre, ils ont même suspendu leur attaquant sans salaire après que celui-ci a fait savoir qu'il ne jouerait plus pour les Red Wings avant d'être échangé.

La position de Detroit est claire: un transfert pourra avoir lieu, mais pas à n'importe quelles conditions. Et surtout pas uniquement pour satisfaire les désirs du joueur. Dans ce contexte, difficile de ne pas s'interroger sur la fermeté affichée à l'égard de Théo Rochette, qui a lui aussi manifesté son envie de partir.

Un agent, qui précise n'avoir aucun lien avec ce dossier, établit un parallèle avec une situation vécue avec un autre de ses clients: «Certaines franchises accèdent aux demandes des joueurs voulant repartir malgré un contrat valable. D'autres jouent la méthode hardball, à savoir ne rien lâcher. Je ne connais pas les détails de ce dossier, mais je ne serais pas surpris de voir Detroit se montrer inflexible pour envoyer un signal en vue des futures négociations.»

Une nouvelle direction qui veut s'affirmer?

Ce contexte prend une dimension supplémentaire avec le changement intervenu à la tête de l'organisation. Écarté de ses fonctions cet été, Steve Yzerman a cédé sa place à Shawn Horcoff, nommé directeur général par intérim. Ce dernier doit désormais gérer plusieurs dossiers délicats, à commencer par celui de Dylan Larkin. Et peut-être cherche-t-il à imposer une ligne de conduite stricte face aux joueurs sous contrat souhaitant quitter la franchise.

Théo Rochette pourrait ainsi se retrouver, bien malgré lui, au milieu d'un rapport de force qui le dépasse largement. À l'heure actuelle, le joueur attend toujours de pouvoir dénouer sa situation. Mais dans ce genre de dossier, un simple coup de téléphone peut parfois tout changer.